Premier League-giganterne Arsenal og Manchester City har kontaktet AGF for at høre om deres Zoom-idé.

Idéen gør det muligt at have fans med på stadion, mens de sidder hjemme i stuerne. Og direktøren i AGF, Jacob Nielsen, er meget beæret over interessen fra de udenlandske klubber.

»Vi er blevet kontaktet af mange forskellige klubber. Jeg er selv blevet kontaktet af Arsenal og Manchester City. Det er selvfølgelig stort.«

Aarhus-klubben brugte Zoom første gang 28. maj, da de mødte Randers på hjemmebane. Det var Superligaens genstart efter flere måneders pause som følge af coronavirussen.

Jacob Nielsen er administrerende direktør i AGF. Foto: Henning Bagger Vis mere Jacob Nielsen er administrerende direktør i AGF. Foto: Henning Bagger

Jacob Nielsen tilføjer, at AGF ligeledes er blevet kontaktet af klubber fra Holland, Frankrig, Tyskland, USA, Norge og Østrig.

Og Superliga-klubben hjælper gerne med at brede idéen ud til udlandet.

»Vi har selvfølgelig hjulpet klubberne med at fortælle om konceptet, mens vi har fortalt, hvordan det fungerer bedst muligt, og hvor vi fik idéen fra.«

AGF blev inspireret af DR's fællessang, hvor man samler danskerne hver for sig.

»Vi er da selvfølgelig stolte af at være de første i verden til at tilbyde denne løsning, når vi nu ikke kan få fansene på stadion. Det startede med en idé om en applikation, så vi kunne aktivere fansene på en second screen, og det har så udviklet sig til det her, efter vi så DR's fællessang,« har direktøren tidligere forklaret.

I Premier League er det ikke kun Arsenal og Manchester City, der vil gøre AGF kunsten efter.

Ifølge The Athletic vil den engelske liga vise fansene alle målene hjemme i stuerne, når der bliver scoret.

Mediet skriver, at forslaget kom på bordet torsdag i sidste uge, og det skulle efter signende være blevet godkendt.

De endelige detaljer omkring udførelsen af konceptet i Premier League er endnu ikke på plads, men man regner med at have dem klar, når ligaen startes op igen 17. juni.

Jacob Nielsen fortæller afsluttende, at AGF har kunnet se på tilmeldingerne, at der er interesse fra hele verden.

»Det er vildt, når vi ser, at der bliver set med fra steder som Sao Paulo og Tokyo.«

»Så er vi klar over, at vi har ramt noget, som vi kan være stolte af.«