AGF har både karantæner og skader at tage hensyn til, når de stiller op til næste kamp ude mod Vendsyssel.

David Nielsen skal i hvert fald til at være kreativ, når han stiller med sit forsvar til næste Superliga-kamp.

Casper Højer Nielsen fik rødt mod FC Midtjylland i søndagens 1-2-nederlag og skal afsone to karantænedage. Jesper Juelsgård fik en advarsel, som også udløser karantæne.

Og så er der anfører Niklas Backman, som har fået en bold i hovedet til træning, og som også tidligere har tidligere lidt af virus-meningitis, hvilket gør, at man er forsigtig med at sende ham i kamp.

Frederik Tingager spillede kampen mod FC Midtjylland, men er ikke helt på toppen efter sin skade mod SønderjyskE, hvor han måtte udgå.

»Vi har ikke lavet andet end at have problemer, men dem skal vi nok få løst. Det er vi ikke så bange for. Vi har andre spillere, der er klar, det viste nogle af dem blandt andet i dag (søndag, red.),« sagde træner David Nielsen efter kampen mod FCM til Århus Stiftstidende.



Navne som Alexander Ammitzbøl, Magnus Anbo, Sebastian Hausner og Daniel Thøgersen kan dermed være i spil til kampen mod Vendsyssel på søndag.