Taktikken med at stikke fingrene i ørerne og hovedet i busken, indtil noget går væk, kan indimellem give pote.

Det gælder også i fodboldens verden - og i AGF.

I sidste uge kunne B.T. afsløre, at den belgiske klub Zulte Waregem var brændt endog særdeles varm på AGFs viceanfører og kulturbærer, Jens Stage. Så varm, at klubben var klar med det tunge skyts for at hente U21-landsholdsspilleren til Belgien.

Zulte Waregem sendte klubdirektør Eddy Cordier til Aarhus, hvor han mødtes med AGFs ledelse. Men der var ikke kun tøj og et kort over 'midtbyen' i tasken hos den belgiske boss.

(Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Nu fortæller B.T.s kilder, at Cordier og Zulte Waregem bød lidt over 1 million € (7,5 millioner kroner, red.) for Jens Stage.

Men, men, men... Meget tyder på, Jens Stage ikke skal til Belgien i denne omgang. Allerede nu har belgierne nemlig trukket følehornene foreløbigt til sig igen, efter et forløb af den mere anderledes slags.

Eddy Cordier fik midt i sidste uge sit møde med AGFs sportslige ledelse. Men mødet var ikke frugtbart for den belgiske klubdirektør. Han gik derfra med uforrettet sag, men han opgav ikke ævred.

Zulte Waregem-bossen ville tale med AGF-ledelsen igen, men da han ville det, kunne han ikke få fat i beslutningstagerne hos 'De Hviie'. De var ganske enkelt gået under jorden i forhold til den belgiske klubboss.

(Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Cordier forsøgte på flere måder at få AGF-ledelsen i tale, men det lykkedes ikke.

Zulte Waregem tog derfor fra Aarhus igen uden et møde nummer to, uden et modbud og uden en indikation på, hvad AGF kræver for at sælge Jens Stage.

AGF er i sin gode ret til at handle sådan. Aarhusianerne synes ikke klar til at sælge Jens Stage til en belgisk midterklub, men behandlingen i Danmark har allerede fået konsekvenser i Zulte Waregem.

Interessen for den stærke, danske midtbanespiller er nemlig lagt på is. AGF får lov at beholde Jens Stage. I hvert fald lidt endnu.