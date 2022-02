Gratis fodbold for byens flygtninge på Ceres Park.

Sådan lyder et af tiltagene i et nyt samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp og AGF, der skydes i gang i 2022.

Samarbejdet sker via DRC Integrations fritidsindsats, der arbejder for at øge trivslen og foreningsdeltagelsen blandt børn og unge med flygtningebaggrund i alderen 0-17 år.

»Vi arbejder med at nedbryde sociale og kulturelle barrierer, som kan stå i vejen for, at børn og unge med flygtningebaggrund kommer i gang med at deltage i sports- og fritidslivet. Det sker blandt andet gennem en brobygningsindsats, hvor frivillige støtter forældrene i at få børnene i gang med fritidsaktiviteter og skabe oplevelser for dem,« siger Kristina Munch, der er projektleder i Dansk Flygtningehjælp og fortsætter:

»Og her vil AGF’s kampe blive en del af oplevelserne og kunne gøre en stor forskel. Det vil være en oplevelse, som familierne formentlig ikke får på egen hånd, og det vil understøtte vores mål om at styrke flygtningefamiliernes lokale integration. Ved at være med i fællesskabet omkring AGF vil der kunne være en stor motivationsfaktor for både forældre og børn.«

Tiltaget gælder både nye som gamle flygtninge i Aarhus.

Konkret betyder det, at AGF i det kommende år stiller billetter til rådighed for DRC Integrations arbejde og for de frivillige brobyggere, der så inviterer børn, unge og familier med flygtningebaggrund på Ceres Park.

»Vores fællesskab skal være rummeligt og vidtfavnende. Fodbold er fællesskab i Aarhus, og det inkluderer naturligvis også byens nye borgere, som vi gerne vil være med til at byde velkomne. Og vi håber naturligvis, at de får en positiv oplevelse, og at vi kan være med til at gøre en lille forskel for nogle mennesker, hvor en fodboldkamp og det fællesskab, som følger med, kan være et kærkomment afbræk i hverdagen,« siger Anne Jensen, der er branding og bæredygtighedschef i AGF:

»Det er vigtigt, at alle flygtninge føler sig velkommen i Aarhus og omegn – og den følelse kan viderebringes ved blandt andet at komme til vores kampe.«

Første gang muligheden for at komme på Ceres Park er 7. marts, når AGF spiller årets første hjemmekamp, som er mod FC Nordsjælland.