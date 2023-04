AGF vandt 1-0 over FC Nordsjælland, der havde store udfordringer med spillet søndag aften.

FC Nordsjælland missede søndag aften muligheden for at generobre Superligaens førsteplads, da holdet tabte 0-1 hjemme til AGF.

AGF-sejren betyder, at det jyske mandskab stadig holder liv i drømmen om medaljer, for forspringet til Viborg lyder stadig på tre point.

Det kørte bestemt ikke for FCN denne søndag, for kampen bød på store spillemæssige udfordringer mod et sammenspillet AGF-hold.

FCN havde i fraværet af karantæneramte Ernest Nuamah stillet med en helt anderledes fronttrio bestående af Mads Hansen, Rocco Ascone og Lasso Coulibaly.

De tre oppe foran havde store udfordringer, og den ellers normalt sprudlende FCN-offensiv var udeblevet søndag aften. Der var heller ikke spillet mere end en time, før de startende tre i offensiven var blevet pillet af banen.

AGF-defensiven var i fuld kontrol, og kampen bød generelt på unormalt mange fejlafleveringer fra de nordsjællandske fødder.

AGF viste sig igen som en utroligt velsmurt maskine. Defensiven var bundsolid, og momentvis viste offensiven viste sig også frem med flotte og hurtige kombinationer.

Første halvleg startede i et godt tempo, hvor begge mandskaber gerne ville fremad i banen. Men som halvlegen skred frem, satte AGF sig mere og mere på spillet, og efter 19 minutter bar de flotte kombinationer frugt.

Et skarpt fladt indlæg blev sendt ind i FCN-feltet, hvor Mikael Anderson havde taget et flot løb, og kantspilleren hamrede flot bolden i kassen.

I anden halvleg fik FCN rykket spillet længere frem på banen, men der var fortsat store udfordringer med at kombinere sig gennem AGF-defensiven.

Kampens klart største chance faldt efter 59 minutter, da AGF var tæt på at forære hjemmeholdet et mål, men FCN-midtbanespilleren Mohamed Diomande brændte den kæmpemæssige chance, da han ikke formåede at sende bolden i det tomme mål.

Tættere på kom FCN ikke, og derfor endte det med et nederlag til AGF søndag aften.

