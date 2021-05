AGF's mulighed for bronzemedaljer lever stadig, efter holdet søndag vandt med 3-1 over FC Nordsjælland.

AGF holder liv i medaljehåbet, efter aarhusianerne søndag slog FC Nordsjælland med 3-1 på hjemmebane i Superligaens mesterskabsspil.

Sejren betyder, at AGF har fire point op til FC København på tredjepladsen med to runder tilbage.

FC Nordsjælland kan med nederlaget ikke længere indhente AGF på den fjerdeplads, der giver mulighed for europæisk fodbold i næste sæson.

Hjemmeholdet stod fra kampens start højt på banen og forsøgte at presse gæsterne fra FCN tilbage på banen. Nordsjællænderne forsøgte omvendt at satse mere på kontraangreb.

Gæsterne var i perioder med i kampen, men det var generelt AGF, der styrede sagerne og havde succes med at lukke FC Nordsjællands unge kreatører ned.

Superliga slutspilskampen mellem AGF og FC Nordsjælland, på Ceres Park i Aarhus søndag den 16. maj 2021. Foto: Bo Amstrup Vis mere Superliga slutspilskampen mellem AGF og FC Nordsjælland, på Ceres Park i Aarhus søndag den 16. maj 2021. Foto: Bo Amstrup

AGF bragte sig efter otte minutter i front, da hollandske Kevin Diks kom højest på et hjørnespark og headede bolden i kassen. Dermed scorede den målfarlige back for tredje kamp i træk.

Selv om AGF satte sig tungt på kampen, var FC Nordsjælland hurtig til at svare igen. Blot fem minutter efter AGF's føringsmål udlignede de rødklædte gæster.

Her var det ghanesiske Abu Francis, der efter et flot forarbejde af landsmanden Kamaldeen Sulemana, let kunne prikke bolden i et frit mål til stillingen 1-1.

Efter scoringen fik FCN langsomt arbejdet sig ind i kampen. Alligevel var det AGF, der efter 40 minutter bragte sig på 2-1.

Islandske Jon Thorsteinsson stod bag mål, da han efter en fejl i FCN-forsvaret frit headede en lang bold fra Benjamin Hvidt i mål.

Efter pausen satte AGF sig totalt på kampen, og ved flere lejligheder var klubben tæt på at bringe sig yderligere i front.

I det 59. minut lykkedes det for aarhusianerne at få omsat dominansen til en scoring, da de fik tilkendt et straffespark efter et VAR-tjek.

Det tog Patrick Mortensen sig af, og AGF-kaptajnen satte sikkert bolden ind til 3-1.

Efter scoringen trak AGF sig mere tilbage på banen, og da FC Nordsjælland ikke formåede at byde sig til, sluttede kampen med en 3-1-sejr til aarhusianerne.

/ritzau/

