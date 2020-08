Patrick Olsen skifter fra AaB til rivalen AGF i Superligaen.

Det sker med øjeblikkelig virkning, og allerede onsdag træner midtbanespilleren med i sin nye klub.

Det oplyser AGF på sin hjemmeside.

Patrick Olsen nåede dermed kun at spille en enkelt sæson i AaB, hvor han ellers havde en treårig kontrakt. Den har han nu skiftet ud med en femårig kontrakt i Aarhus-klubben. Han begrunder sit klubskifte således.

»eg har været imponeret af den gejst og stærke vindermentalitet, AGF har vist, når jeg har mødt dem som modstander, og sådan er jeg også som spiller. Så på den måde synes jeg også, at det er et godt match, og jeg glæder mig meget til, at Ceres Park skal være min nye hjemmebane, og jeg kan ikke vente med at vise mig frem for tilhængerne i Aarhus,« siger Patrick Olsen til AGFs hjemmeside.

Han kalder det videre en 'fantastisk mulighed'.

Også AGFs sportschef, Peter Christiansen glæder sig til at se midtbanespilleren på holdet.

»Jeg er glad for, at vi er nået til enighed med AaB om den her transfer. Patrick er en dygtig spiller, der kommer til at bidrage med meget godt til vores hold. En teknisk fremragende spiller, som både kan lave mål og assists,« siger Peter Christiansen:

»Han er en ambitiøs og meget seriøs spiller, der vil noget med sin fodbold. Han brænder igennem på banen, og jeg føler mig overbevist om, at han kommer til at få mange fans her i Aarhus, hvor vi elsker arbejdsomme spillere, som vil gøre alt for at vinde.«

Transfersummen er ikke meldt ud, men AaBs sportschef Inge André Olsen kalder det for 'et favourabelt tilbud':

»Vi er trygge ved, at vi kan finde en kvalificeret erstatning for ham enten i den eksisterende trup eller via en tilgang udefra,« supplerer han.