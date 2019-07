AGF får nye kræfter til målmandsposten.

Den aarhusianske superligaklub har hentet William Eskelinen i GIF Sundsvall, der spiller i den bedste svenske række.

Det skriver AGF på sin hjemmeside.

Den 22-årige keeper har fået en femårig aftale i Aarhus.

Velkommen @WilliamE96 https://t.co/7kEVLL7VIK #ksdh #sldk #velkommen pic.twitter.com/qeEtVzlBTM — AGF (@AGFFodbold) 16. juli 2019

»William er en spiller, der har rigtigt gode kompetencer hele vejen rundt på de parametre, vi vurderer målmænd på,« siger sportschef i AGF Peter Christiansen.

»Han har været igennem en ret så stejl og positiv udvikling i de seneste sæsoner, og vi tror på, at William og vores målmandstræner Nicolai Pold - der grundigt har fulgt William - kan fortsætte den positive udvikling hen over kontraktperioden her i AGF,« siger sportschefen.

Eskelinen har spillet på det svenske U17- og U19-landshold og har, før han kom til Sundsvall, en fortid i Hammarby og Enskede.

Han støder til AGF-truppen onsdag.

AGF har haft et hul på målmandsposten, siden polske Kamil Grabara forlod klubben efter en overstået lejeaftale. Han blev mandag præsenteret i Championship-klubben Huddersfield.

I AGFs første superligakamp i denne sæson vogtede Oscar Whalley buret.

/ritzau/