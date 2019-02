Tobias Sana var AGFs helt store helt, da aarhusianerne vandt 2-0 over Esbjerg fredag aften.

Han scorede begge mål og særligt det sidste var enestående.

Her driblede han egenhændigt gennem vestjydernes forsvar og lagde bolden forbi målmanden.

Tobias Sana er ikke i tvivl om, hvem der skal have takken for aftenens præstation.

Det skal hans datter, som han har efterladt i Sverige, så hun kan være tæt på familien, mens han arbejder i udlandet.

»Når man laver to mål, er det altid fantastisk. Jeg har fået SMS'er fra familien,« siger han og tilføjer:

»Det er specielt for mig uden min datter. Jeg gør alt for hende, så de her mål tilhører hende, virkelig. Hun betyder alt for mig. De mål, jeg laver, er til hende.«

Han arbejder hårdt for tiden Sana, og det er det, han mener er nøglen til, at han kunne gå fra banen med to mål.

AGFs Tobias Sana (11) jubler efter han har scoret til 1-0 under superliakampen mellem AGF og Esbjerg fB på Ceres Park Aarhus, fredag den 8. februar 2019.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup Vis mere AGFs Tobias Sana (11) jubler efter han har scoret til 1-0 under superliakampen mellem AGF og Esbjerg fB på Ceres Park Aarhus, fredag den 8. februar 2019.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup

»Jeg tager hjem og ser kampen i aften og analyserer den. Man skal ikke læne sig tilbage og tro, man er Messi, fordi man har scoret to mål,« siger han ydmygt.

Tobias Sana var imponeret over flere AGF'ere i dagens kamp. Og det helt særlige ved det er, at der ikke engang var plads til profilen Youssef Toutouh, som måtte se hele kampen fra bænken.

»Vi har en konkurrence, som er meget, meget hård. Youssef Toutouh, som ikke kommer ind i dag, er en fantastisk spiller. Vi spiller på samme position, han fortjener at spille, så der er pres på. Der er pres på, og det er sådan, det skal være, når man vil klatre i tabellen,« siger han.

AGF ligger nu nummer otte i ligaen med kun ét point op til sjettepladsen, som de skal nå for at opfylde deres målsætning.