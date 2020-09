AGF har i øjeblikket et problem på det sociale medie Twitter.

I en lille uges tid har en falsk profil prøvet at profilere sig på vegne af den aarhusianske klub med nyheder fra AGF, og det er man godt træt af i klubben.

»Det er nogen, der har onde intentioner, og ikke bare en spoof-profil, der forsøger at lave sjov. Vi har anmeldt den til Twitter, og det ved jeg, at en masse andre også har gjort, men kontoen er stadig ikke lukket ned, så det er ubehageligt og upraktisk, at der florerer sådan en profil,« siger Søren Højlund Carlsen, kommunikationschef i AGF.

Profilerne adskiller sig ved, at den falske udgave har stavet 'i' med stort i AGF Fodbold, så det ligner et l, og det er derfor ikke til at se for det utrænede øje.

Samtidig er de to profilbilleder for kontiene et eksakt match, hvilket forstærker klubbens tro på, at der er nogen derude, der vil dem noget ondt med kontoen, selv om den falske profil skriver, at den er uofficiel.

Profilen forsøger også at skabe rygter om transferer og ramte faktisk rigtigt, da den torsdag aften teasede for, at der ville ske noget i klubben klokken 10 fredag.

På slaget 10 præsenterede AGF Mustafa Aminis comeback i klubben.

»Det er ikke noget, vi giver så meget for. 'PC' (sportschef Peter Christiansen, red.) havde forinden udtalt i et australsk medie, at der var en mulighed for, at han kunne komme tilbage. Der er mange spekulationer i denne branche, og det er også derfor, at det er ubehageligt, at man kan sætte ting ud, som ikke er rigtige og er falske. Det er meget forstyrrende for os,« tilføjer Søren Højlund Carlsen.

Han opdagede den uofficielle konto, da en kollega henvendte sig.

»Pludselig spørger han, om der er noget, jeg har glemt at fortælle om, og jeg begyndte at få koldsved over det, men hurtigt gik det op for os, at det er en falsk profil, og samme dag gjorde vi opmærksom på det og blokerede kontoen,« forklarer kommunikationschefen, der har forsøgt at kontakte Twitter for at lukke kontoen, men det er tilsyneladende sværere end som så.

»Jeg har aldrig oplevet det før, men med store amerikanske firmaer er det om at have gode kontakter. Det har vi ikke her. Vi har før oplevet noget på Facebook og Zoom, vi brugte i forbindelse med storskærmsarrangementerne til kampene, og der gik det hurtigt med at få løst vores ting, men de kontakter har vi ikke med Twitter. Vi må bare opfordre til, at flere og flere blokerer dem,« lyder det fra Søren Højlund Carlsen.