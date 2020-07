Det kan ende i en suveræn sæson for AGF, hvis de i aftenens kamp mod OB sikrer sig adgang til Europa League i næste sæson.

Skulle det ske, forventer politiet fest i gaderne, hvorfor de allerede er i gang med forberedelserne til aftenens kamp og særligt reaktionerne efter kampen.

Derfor har Østjyllands Politi valgt, at seks områder i Aarhus vil være gjort til såkaldte hotspot. Et tiltag, som AGF's fanklub dog tvivler på, vil være effektivt.

»Det er helt forståeligt, at politiet opretter hotspot til kampen, når man ser på, hvad der skete i søndags. Men de, som vil gøre sådanne ting, finder jo bare et nyt område, og det er lidt problemet,« siger Anja Lilli Beikes, næstformand i AGF Fanclub Aarhus, til B.T.

Udtalelsen kommer, efter der i weekenden var omkring 1.000 mennesker samlet på Rådhuspladsen i Aarhus, som følge af at AGF sikrede sig klubbens første medaljer i 23 år, da bronzen blev en realitet.

Op til søndagens opgør var der lavet fem midlertidige hotspot i Aarhus, men efter det store fremmøde på Rådhuspladsen har Østjyllands Politi meddelt, at Rådhuspladsen er tilføjet til listen inden kampen onsdag.

Hotspot-områderne betyder, at hvis over 100 mennesker forsamler sig inden for området, så er det muligt for politiet at forbyde ophold, hvis retningslinjerne ikke overholdes.

Næstformanden i AGF Fanclub Aarhus har da også fuld forståelse for, at politiet nu vælger at tilføje et ekstra hotspot til listen.

»Som fangruppe kan vi godt forstå, hvorfor politiet går ind og siger, nu er det også et hotspot, fordi der skete noget i søndags. Politiet er jo nødt til at vise, de tager det alvorligt, når mange mennesker samler sig,« siger Anja Lilli Beikes.

Næstformanden er dog ikke sikker på, at de mange hotspot vil løse forsamlingsproblemet, hvis stemningen onsdag aften skulle nå weekendens niveau.

»Jeg siger ikke, at det ikke nødvendigvis vil virke, men i en by som Aarhus skal man nok altid kunne finde nye steder,« siger Anja Lilli Beikes og tilføjer:

»Hvis folk absolut vil forsamles, så ved jeg ikke, hvordan man skal kunne forhindre det, og det tror jeg heller ikke, der er en ekspert, der ville kunne svare på,« lyder det fra formanden, der understreger:

»Det er en naturlig reaktion fra politiets side, men jeg ved ikke, om det vil afhjælpe, hvis der skulle opstå en lignende situation. Jeg ville være bekymret for, at folk bare finder et nyt sted, som ikke er et hotspot.«

AGF og OB mødes onsdag aften klokken 20 på Ceres Park i en finalekamp om deltagelse i næste sæsons Europa League-kvalifikation.