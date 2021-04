AGF er stadig uden sejr i Superligaen siden 7. marts, men mod Brøndby fandt spillerne ilden igen, mener træner David Nielsen.

Det kunne man blandt andet se i anden halvleg, da islandske Jon Dagur Thorsteinsson blev taget ud i en taktisk ændring fra Nielsens side.

Det var islændingen ikke tilfreds med, virkede det til, og i stedet for at sætte sig på AGF-bænken sprang han over banden og gik direkte i AGFs omklædningsrum.

Han går direkte i omklædningsrummet. Hvad sker der?



»Ja, det er dejligt, at spillerne er sure, når jeg tager dem ud. Det kan ikke være bedre,« siger David Nielsen.

Så han var sur?

»Det går jeg ud fra. Jeg så bare, han gik ud derovre,« lyder det fra AGF-trænerne, der var glad for det ene point i 2-2-kampen, der kom efter pokalskuffelsen mod Randers.

»Vi har fundet ilden igen, vi leverer en kraftfuldt indsats, og så er vi ærgerlige over, at vi ikke vinder kampen,« siger han og tilføjer:

»Med den skuffelse fra torsdag kan man godt tænke, hvordan det lige kommer til at se ud, men jeg synes, vi ligner os selv. Intensiteten var tilbage, vi pressede højt, og vi var opportunistiske i vores spil. Så er der nogle perioder, hvor vi mangler kræfter, men jeg synes, det er stærkt af drengene,« lyder det fra Nielsen, der stadig jagter sin første sejr i nu ni kampe.

»Vi skal have vores hold til at spille godt igen. Det var et skridt på vej i dag, og så skal vi sørge for, at vi bliver bedre endnu.«

Opgøret mellem de to rivaler havde masser af nerve, og det kunne have blevet til langt flere mål end de to til hvert hold, det endte med.

Hverken Brøndby eller AGF har sejret i de tre første kampe i mesterskabsslutspillet, så der var tilfredshed at spore i begge lejre.

Der blev gået til stålet. Og Brøndbys Tobias Børkeeiet så rødt undervejs med to gule kort på få sekunder i slutningen af opgøret. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Der blev gået til stålet. Og Brøndbys Tobias Børkeeiet så rødt undervejs med to gule kort på få sekunder i slutningen af opgøret. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi holder afstanden til AGF og FCK, og på den måde er det fint, vi ikke sætter noget til. Vi er glade for, at vi kommer igen efter at have været bagud to gange,« siger Brøndby-træner Niels Frederiksen.

Han indrømmer dog ærligt, at der skal mere stabilitet til, hvis man skal presse FC Midtjylland, der kan øge afstanden til Brøndby på andenpladsen. Det kan midtjyderne gøre mandag, når de møder Randers.

»Vi må også bare sige, at vi skal præstere bedre, hvis vi skal gøre os håb om at ende helt oppe i tabellen. Det kan ikke hjælpe, at vi spiller 45 minutter som i første halvleg. Vi skal ramme anden halvleg over 90 minutter. Det er ikke fordi, de andre hold i toppen er særligt stabile heller, det svinger også noget for dem, så der er ikke særlig mange stabile hold,« lyder dommen fra Frederiksen.