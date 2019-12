En AGF-fan kom til skade under søndagens Superligakamp i Esbjerg mellem Esbjerg fB og AGF.

Det forlyder, at han i forbindelse med AGF's sejrsmål til 2-1 i dommerens tillægstid i begejstring faldt ned fra øverste afsnit på Blue Water Arena.

AGF har været i kontakt med supporteren, og det oplyses, at han skulle være 'ok' og ved fuld bevidsthed. Han er kørt på hospitalet med ambulance med en flænge i hovedet.

»Det er voldsomt. Faldet er vel omkring fem meter. En af vores spillere ser det. Jeg vil gætte på, at tilskueren er omkring 20 år,« oplyste AGF's direktør Jacob Nielsen til B.T. efter kampen.

Jacob Nielsen lagde ikke skjul på, at man i AGF-lejren er stærkt påvirket af situationen.

»Heldigvis er den uheldige tilskuer ved bevidsthed, og jeg har efterfølgende selv talt med ham,« sagde Jacob Nielsen, der endvidere oplyste, at man har foræret AGF-supporteren Mustafa Aminis spillertrøje.

»Den var han meget, meget glad for,« sagde Jacob Nielsen med henvisning til, at det var Mustafa Amini, der scorede det afgørende 2-1.

AGF's venstreback, Casper Højer Nielsen, skulle ifølge Jacob Nielsen have overværet episoden, men skulle være for rystet til at tale om det hændte efter kampen.

TV-billeder viser Højer Nielsen, som gør Amini opmærksom på fanens fald.

Man kan også se vagter, som iler hen til den tilskadekomne.

I videoklippet øverst i artiklen kan man efter fire minutter se AGF-fans, der forbløffede kigger ned fra den øverste tribune efter faldet.

AGF har nu meldt ud om situationen på Twitter, hvor klubben skriver således:

»Desværre blev glæden ved dagens resultat skæmmet af en situation, hvor en AGF’er faldt ned fra tribunen på udebaneafsnittet og slog sig ret voldsomt. Han har det heldigvis efter omstændighederne okay og er nu på sygehuset til behandling. Alle i AGF ønsker god bedring.«

På de sociale medier er flere AGF-fans inde og ønsle god bedring til deres medfan.