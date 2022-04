AGFs fans koster nu klubben en stor bøde.

Grunden er, at de i kampen mod Vejle 25. februar kastede med øl og brugte pyroteknik.

Det skriver Fodboldens Disciplinærinstans.

Kampens dommer, Jakob Sundberg, indberettede at AGF-fansene havde affyret røg, romerlys og kastet øl mod en skadet Vejle-spiller nede ved målet.

Afgørelsen i sagen lyder, at AGF har fået en bøde på 60.000 kroner.

Det er femte gang det seneste år, at AGF sanktioneres for en overtrædelse i forbindelse med sikkerhed og orden på stadions.

Vejle har også modtaget en bøde for at kaste øl og en lighter på banen i forbindelse med et hjørnespark.

Deres bøde lyder på 30.000 kroner.