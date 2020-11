Det var en AGF-direktion i choktilstand, der fredag morgen modtog en opsigelse fra Peter Christiansen.

For den nu forhenværende AGF-sportschef skal i stedet være sportsdirektør i FC København.

Og den melding har gjort Jacob Nielsen, der er direktør i AGF, både frustreret og dybt skuffet.

»Jeg er i mine følelsers vold lige nu, og selvfølgelig er jeg skuffet,« forklarer han i TV3 Sports optaktsstudie til fredagskampen i Superligaen.

AGF's direktør, Jacob Nielsen (tv.), og Peter Christiansen (th.). Foto: Henning Bagger

AGF-direktøren fik beskeden fra 'PC' klokken ni fredag morgen, og siden da har han været dybt påvirket af situationen:

»Selvfølgelig er jeg påvirket af det. Jeg har mistet appetitten og ikke kunnet spise noget siden.«

Meldingen fra Peter Christiansen kom som et chok for Jacob Nielsen. Han havde på ingen måde set den komme, lyder det videre:

»Jeg tager det som et personligt nederlag. 'PC' har gjort et fantastisk stykke arbejde. Han og jeg har arbejdet sammen i mange år.«

Det er dog ikke kun AGF-direktionen, der er ramt hårdt af PC's besked. Spillertruppen er mindst lige så skuffet, forklarer Jacob Nielsen i interviewet med TV3 Sport.

»Der var en spiller, som gav Peter en ordentlig sviner med tåre i øjene. Det kan jeg rigtig godt lide. Når man er hadet det sted, man forlader, fortæller det, at man har gjort et godt stykke arbejde. Derfor er der grund til at hade 'PC' lige nu.«

På trods af skuffelsen, forstår Jacob Nielsen dog godt Peter Christiansens valg, for sådan en mulighed får man ikke ret mange gange i karrieren, lyder det.

»Jeg er fuld af forståelse for hans beslutning. Han får dog en del af se til i FCK,« siger AGF-direktøren.

AGF's direktør, Jacob Nielsen, med blandt andre Peter Christiansen i sommer. Foto: Henning Bagger Vis mere AGF's direktør, Jacob Nielsen, med blandt andre Peter Christiansen i sommer. Foto: Henning Bagger

Peter Christiansen må dog indtil videre vente med at sætte sig i sportsdirektør-stolen hos FCK. Det skyldes ganske simpelt, at sportschefen har et opsigelsesvarsel i AGF, der først udløber til april.

Efter fredagens besked fra 'PC', valgte AGF at suspendere deres nu forhenværende sportschef med øjeblikkelig virkning.

