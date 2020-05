David Nielsen kan finde ud af at servere en oneliner.

»Et af de vigtigste mål, der er scoret i nyere tid i AGF,« sagde AGF-bossen, stoppede op og kiggede fra sin side af af jernhegnet ud på de fremmødte journalister.

Han havde netop jublet af efter Patrick Mortensens 1-1-mål mod Randers sent i lokalopgøret, og der var trods alt flere ord i David Nielsen.

»Det gør jo, at vi holder Randers væk. Hvis vi taber den her kamp, som var en lige så bøvlet kamp, som Randers altid laver mod os, hvor vi lukker et mål ind ude fra midten af, havde det været en ærgerlig følelse at stå med,« siger Nielsen.

AGF fik det ene point, men vigtigst af alt fik de trukket to fra Randers. Det betyder nemlig, at aarhusianerne med seks point ned lokalrivalerne er mere end en hestemule foran. Men selvom AGF godt kan booke billetten til top seks, holder David Nielsen sig fra det.

Det kan vi ikke endnu. Men vi er i hvert fald et godt skridt i den rigtige retning, siger han.

Han og de meget få fremmødte på Ceres Park i Aarhus kunne se en fodboldkamp med videostream af fans og dåselyd i højttalerne. Og det var en oplevelse, som cheftræneren holdt meget af i disse coronatider.

»Det var jo fedt. Du kan ikke få mere ud af en kamp uden tilskuere end det, som AGF har fået ud af det i dag. Der er skabt en fantastisk stemning om kampen, og folk har arbejdet i døgndrift for at få det her sat op. Jeg synes, det er fedt.«

»Det må også være fedt for jer, at der sker lidt mere. Det hjælper jo, når vi ikke har vores fans, der normalt kan skabe et tryk. Og jeg er sikker på, at det betød noget for spillerne, at der var skabt noget alternativ 2020-stemning,« siger David Nielsen.