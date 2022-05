AGF er i dyb, dyb krise.

Det er der næppe nogen fodboldinteresserede, der er i tvivl om, og i AGF er administrerende direktør Jacob Nielsen i særdeleshed klar over det.

Søndag så han AGF tabe 0-1 mod Viborg, hvorfor det nu er 13 kampe siden, at David Nielsen har vundet med sit AGF-hold, og undervejs i kampen var Jacob Nielsen meget skuffet over indsatsen.

Det fortæller han i et opigtsvækkende interview med TV3 efter kampen, hvor klubbens fans lavede stemningsboykot i første halvleg, og de stod blandt andet med et banner og krævede ændringer i klubben.

»Jeg havde forventet en anden reaktion i første halvleg. Det var ikke kun fansene, der protesterede. Det lignede også en protest fra spillerne. Det var ynkeligt at se på i første halvleg, men væsentligt bedre i anden halvleg,« siger Jacob Nielsen i interviewet, som du kan se i sin helhed i afspilleren over artiklen.

I sin evaluering af den 'kæmpe skuffelse' af en sæson - hvor der fortsat mangler en enkelt kamp - opsummerer Jacob Nielsen, at AGF startede forfærdeligt med et europæisk exit til upåagtede Larne fra Nordirland, røg ud i et 'pinligt exit' mod Sønderjyske i pokalturneringen, og nu undgår man 'med det yderste af neglene' nedrykning.

Derfor kan man over sommeren forvente store ændringer i Aarhus-klubben - også selv om Nielsen ikke vil kommentere på hverken træner David Nielsen, sportschef Stig Inge Bjørnebye eller specifikke spilleres fremtid.

Alle - inklusiv ham selv - vil blive evalueret, lyder det.

»Der er rigtig meget, der skal kigges på.. Ja, nu skal jeg passe på, men der er meget, der skal laves. Jeg skulle til at sige rydde op, men jeg ved ikke, om det er det rigtige udtryk. Det havde været tæt på en katastrofe at rykke ud - selv om det er matematisk muligt at rykke ned, og alt kan ske i AGF og Aarhus. Men der skal ske noget,« siger Nielsen.

Jacob Nielsen pegede desuden på, at der undervejs i kampen mod Viborg blev begået en stor dommerfejl, da Nicolai Poulsen blev nedlagt under et hjørnespark - bolden var dog ikke i spil, og derfor kunne der altså ikke dømmes straffespark.

AGF's de facto overlevelse i Superligaen blev sikret tidligere søndag, da FC Nordsjælland slog Vejle 2-1. At andre hold skal hjælpe AGF til overlevelse, kalder Nielsen også for 'pinligt'.