Alle kan se det.

AGF er i en stor sportslig krise, og nedrykningsstregen kommer nærmere og nærmere.

Sportschef Stig Inge Bjørnebye tager sin del af ansvaret på sig, og så indrømmer han, at han har tænkt over, hvem der kan overtage cheftrænerjobbet, hvis David Nielsen må forlade sit job efter denne sæson, der er endt i en kamp om overlevelse i Superligaen.

Hvor stor del af ansvaret er på dine skuldre?

»Jeg er aldrig bange for at stå til ansvar for noget som helst, som sportschef skal du det. Vi arbejder som et team og tæt sammen. Mange beslutninger bliver diskuteret i fællesskab. Jeg ved ikke, om det er generelt, eller det er noget specifikt, du tænker på?«

Når det sportslige ikke kører, så ser man på den sportslige sektor. Er det cheftræneren eller sportschefen, der har det største ansvar?

»Det har vi sammen på forskellige områder. Jeg er strategisk og langsigtet. Så skal David sætte det sammen sportsligt, når det kommer til det tekniske, taktiske og fysiske. Vi har så en sportslig strategi, som vi følger, når det kommer til køb og salg af spillere og så videre.«

Så du og David har et lige stort ansvar for situationen i AGF?

»Jeg har et oplagt ansvar. Jeg er sportschef. Det er næsten, så jeg ikke forstår spørgsmålet. Vil du have det i procent, eller hvad tænker du?«

Det er vel et meget enkelt spørgsmål?

»Nej, vi har forskellige ansvarsområder. Vi arbejder kontinuerligt sammen og taler om tingene, også med Jacob (Nielsen, direktør i AGF, red.). Vi snakker sammen hver dag. Vi har kompetencer på forskellige områder.«

AGF's administrerende direktør Jacob Nielsen i samtale med sportschef Stig Inge Bjørnebye under superligakampen mellem AGF og OB på Ceres Park i Aarhus søndag den 24. april 2022. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix Vis mere AGF's administrerende direktør Jacob Nielsen i samtale med sportschef Stig Inge Bjørnebye under superligakampen mellem AGF og OB på Ceres Park i Aarhus søndag den 24. april 2022. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Holdet er gået fra en fjerdeplads til tiendeplads, siden du kom til. Hvad er forklaringen på det?

»Vi havde en stor og sen udskiftning i sommer, der resulterede i tre point efter syv kampe. Vi havde ikke en komplet trup. Vi var ikke konkurrencedygtige i starten. Det er en af forklaringerne.«

Du brugte rekordmange penge i sommer. Blev de 42 millioner brugt fornuftigt?

»Hvis du investerer, skal du også få et output i form af præstation og salg på et tidspunkt. Vi har hentet U21-landsholdsspillere og en A-landsholdsspiller. Vi har en trup med et kæmpe potentiale i forhold til salg, men det må hænge sammen med udvikling af præstationer for holdet. Det arbejder vi videre med. Vi kigger på den nuværende trup og næste transfervindue for at prøve at løfte holdet.«

Har du givet David Nielsen det rette hold?

»Det er et hold, som har et større potentiale, end vi har fået ud. Så vi må arbejde godt sammen internt for at udvikle det. Det har vi gjort hele vejen.«

Har du gjort dit job godt nok, hvis du ikke har afsøgt markedet for andre trænere end David Nielsen, når AGF er i den her situation?

»Jeg tror, alle sportschefer i hele Fodboldeuropa må have en tanke om, hvem der skal træne holdet, eller hvem der kan overtage, for alt kan jo ske. Hvis ikke man gør det, så har man ikke gjort sit job.«

Hvordan kommer AGF ud af krisen?

»Vi skal arbejde godt sammen og sørge for at tænke på at forbedre vores præstationer. Vi skal holde fokus på det, selvom der er meget støj omkring os lige nu.«

AGF skal forsøge at få sin første sejr i ni kampe på søndag, når klubben skal et smut til Odense og besøge OB.