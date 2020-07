Han nævnte ingen navne, men Jacob Nielsen sendte alligevel en stikpille til et par af Superliga-konkurrenterne efter aarhusianernes flotte bronze-sæson.

Her evaluerede AGF-direktøren på den bedste sæson i 23 år - og forsøgte at kigge frem mod, hvordan de næste mange kunne nå nogenlunde samme niveau. Det kræver penge.

»Som jeg sagde til sponsorerne, så har vi brug for deres opbakning, for det er det, der gør vores forskel. Vi har ikke transfermidler... Vi har ikke sugardaddys, som man har flere steder - så skal jeg ikke nævne nogen,« siger Jacob Nielsen og fortsætter.

»Vi er blevet dygtigere og dygtigere og skal stadig udvikle transferdelen. Men det kommer først og fremmest af, at vi skal bruge det potentiale, der er i og omkring klubben med alle de interessenter.«

Potentiale er noget, der er blevet snakket meget om, når det har handlet om AGF. I denne sæson blev det så udfoldet med en tredjeplads og et seriøst skud efter sølvmedaljerne i de sidste to kampe.

Ambitionerne for næste sæson er da derfor også til mere end blot overlevelse i AGF.

»Vi ville jo være Komiske Ali, hvis vi gik ud, som da Sønderjyske vandt sølv og så sagde, at vi skal være i top-ti. Det ville jo næsten være endnu værre, end hvis vi efter fem runder i denne her sæson, hvor vi stod med to point, havde sagt, at vi skulle have metal. Så ville I også have grinet af os. Det er under et år siden, at vi lå til nedrykning, og I gjorde David og 'PC' fyringstruet,« siger Jacob Nielsen.

AGF-spillere og -ledere lod sig søndag aften hylde på Ceres Park, hvor tusindvis af festglade aarhusianere jublede over de bronzemedaljer, som var blevet uddelt. Sådan en sæson går over i historiebøgerne selv i en klub, der har vundet fem mesterskaber.

»Der er ingen tvivl om, at det er en fantastisk sæson for AGF. Jeg tror ikke, du kan finde en fodboldklub i verden, som ville kunne slippe af sted med at sige, at det ikke har været en godkendt sæson, hvis man ikke har præsteret bedre i 23 år,« siger Jacob Nielsen og fortsætter:

»Jeg kan ikke mindes nogen havde stået med sådan en selvudslettelse, så det gør vi heller ikke. Men vi er realistiske, og jeg ved, at der venter et kæmpe arbejde, for det vil ikke være unaturligt, når det bliver hypet så meget, at der er nogen, der mister sulten.«