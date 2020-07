AGF tog en bid af FC Københavns forspring.

Med en 1-0-sejr efter et drop af FCK-målmand Kalle Johnsson blev sejren til foran tusindvis af fans i Aarhus. Det var første gang i 11 år, at de skulle nyde en sejr over FCK, og den betød samtidig, at AGF nu kun har fire point op til københavnerne.

»Hvis vi skal gøre os forhåbninger om at hoppe en plads i stillingen, skal der mange sejre til. Jeg bruger nul sekunder på, hvordan den tabel ser ud. Jeg arbejder med præstationen. Jeg er også meget bevidst om, at det godt kan styre psykologien i omklædningsrummet, og hvordan spillernes mindset er,« siger David Nielsen til TV3+ og fortsætter:

»Om man bliver forsigtig, eller man skal ud på jagt. Vi er ikke forfærdelig mange point fra, at vi kan gøre en kæmpe bedrift at få bronzemedaljer. Så er det op til vores alles sult at se, hvor langt vi kan gå. Den sejr i dag skal give os noget lyst til at gå på jagt efter det mirakel, der kan ligge foran os.«

Det mirakel er altså sølvmedaljer til Aarhus. En bedrift, der også vil betyde en direkte billet til Europa-kvalifikationskampe i stedet for at skulle spille en kamp om det.

Men David Nielsen tager den stadig med ro.

»Jeg vidste ikke, at det var en psykologtime. Det er fint. Jeg er glad efter kampen, men samtidig er vi slet ikke færdige endnu. Jeg er rolig, men selvfølgelig utroligt glad for, at vi vinder kampen. Vores hold er stærkt. Havde vi tabt i de sidste tre kampe, havde jeg stået her og tudet over, at jeg har nogle spillere ude, som faktisk har været rigtig gode for os tidligere. Dem kan vi spille sådan en kamp her uden. Det er stærkt,« siger David Nielsen.

AGF kan spise sig endnu mere ind på FC København allerede torsdag, hvor aarhusianerne skal til Aalborg og møde AaB, mens FCK møder FC Midtjylland i Herning.