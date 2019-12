David Nielsen fortsætter som cheftræner i superligaklubben AGF.

Aftalen, der er forlænget frem til 30. juni 2023, blev diskuteret på plads søndag formiddag på et møde på neutral bane i Aalborg.

»Her syntes vi, det var mest smart at mødes, da David i øjeblikket er på familiebesøg i Skagen, mens jeg nemt kunne køre derop i bil fra Aarhus,« fortæller AGF's sportschef til B.T.

Men hvorvidt David Nielsen nu kan se frem til lønforhøjelse, ønsker Peter Christiansen ikke at fortælle.

David Nielsen, billedet, forlængede søndag sin cheftræner-kontrakt i Superliga-klubben AGF frem til sommeren 2023. Foto: Ernst van Norde

»Jeg kan offentligt ikke forholde mig til hans aftale, hvad angår dens økonomiske aspekt. Det gør jeg heller ikke med spillere,« siger han, der således ikke ønsker at be- eller afkræfte forlydender om, at David Nielsen har fået en væsentlig mere lukrativ aftale, end tilfældet var ved tiltrædelsen i efteråret 2017.

Årsagen, til at kontraktforlængelsen er kommet i hus, er ifølge Peter Christiansen såre simpel:

»Den strategi, spillestil og det udtryk, vi i fælleskab har vedtaget for fodbolden i AGF, er inde i en rigtig god udvikling og er kommet bedre og bedre til udtryk, som tiden er gået. Ligesom hele træningskulturen i vores unikke faciliteter på Fredensvang (i Aarhus, red.) er løftet kraftigt over perioden med David Nielsen som cheftræner. Det er noget, som David og vores højt kvalificerede stab rundt om holdet skal have stor ros for.«

Peter Christiansen fortæller, at man er blevet enig med David Nielsen om, at man fremover skal grave dybere end nogensinde ned i måden, man gør tingene på i AGF.

AGF's cheftræner David Nielsen. Foto: Henning Bagger



»Fremtiden skal ikke kun handle om at fastholde, men også om at videreudvikle og nytænke den måde, vi arbejder på i dagligdagen,« siger Peter Christiansen.

AGF overvintrer på Superligaens tredjeplads.

»I hele 2019 har vi ikke blot lavet masser af point, men også fået skabt et setup, der passer til vores strategi. Kort sagt: Der er leveret bevis for, at David og AGF matcher hinanden fint, og derfor skal vi videre sammen,« siger Peter Christiansen.

AGF har de seneste sæsoner haft en målsætning om, at man efter hver eneste sæson skal være placeret i Superligaens top-6.

AGF's sportschef Peter Christiansen, billedet, fik søndag forhandlet en kontraktforlængelse med klubbens cheftræner David Nielsen på plads. Foto: Henning Bagger

»Det bliver der ikke lavet om på. Men det er da klart, at vi indimellem gerne vil op og smage til noget omkring medaljerne,« siger Peter Christiansen.

Dialogen mellem AGF og David Nielsen om kontraktforlængelsen har ifølge Peter Christiansen været i gang et stykke tid.

»Snakken har gennem hele processen været tæt og ærlig. Men da vi først skulle bide ind til benet, gik det hurtigt og simpelt set i forhold til at finde en løsning. Det har været David, vi har ønsket hele tiden, så der har ikke været andre end ham inde i billedet,« siger Peter Christiansen.

I AGF holder man i øjeblikket vinterferie. Efter nytår genoptages træningen, og søndag 16. februar spilles første kamp i 2020 på hjemmebane i Ceres Park i Aarhus mod Randers FC.