AGF førte hjemmekampen mod OB 1-0, og lignede en vinder af Superliga-kampen, da Patrick Mortensen efter en times spil på en friløber havde chancen for at bringe aarhusianerne foran 2-0.

Men han kiksede, og i stedet vandt OB 2-1, hvilket betyder, at fynboerne er kvalificeret til mesterskabsslutspillet, mens AGF formentlig skal ud i en række nervepirrende kampe om at undgå nedrykning.

»Det er lidt surt at stå her. Jeg føler jo, at jeg havde muligheden for at slå et søm i OB's kiste. Den kiksede chance betyder, at jeg næppe kommer til at sove i nat. Det var bare ikke godt nok fra min side,« sagde Patrick Mortensen med lavmælt stemmeføring.

Med nederlaget er AGF placeret på Superligaens niendeplads med 31 point.

OB's Ramon Leeuwin i duel med AGF's Patrick Mortensen. Foto: Henning Bagger Vis mere OB's Ramon Leeuwin i duel med AGF's Patrick Mortensen. Foto: Henning Bagger

De har dog stadig en teoretisk chance for at kvalificere sig til mesterskabsslutspillet.

Det kræver, at AGF på søndag i sidste runde af grundspillet besejrer AaB, mens både Randers FC eller FC Nordsjælland skal sætte point til mod henholdsvis OB og FC Nordsjælland.

»Lige nu er top-seks rimeligt langt væk for os. Det føles tungt. Tirsdag må vi tale kampen igennem, hvorefter opladningen til den kommende opgave i Aalborg går i gang. Det er bestemt ikke en ligegyldig kamp. Der skal gerne point på kontoen, så vi har et så godt udgangspunkt inden forårssæsonens resterende kampe som muligt,« sagde Patrick Mortensen, der ikke var helt tilfreds med AGF's præstation mod OB.

»Jeg synes, vi i store perioder af kampen kommer for langt tilbage på banen. Men OB gør det godt, og de er altså svære at spille mod,« sagde Patrick Mortensen.