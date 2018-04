Han måtte nøjes med at følge med fra tilskuerpladserne på MCH Arena i Herning, da FC Midtjylland i aften vandt det underholdende Superliga-topopgør mod FC København 3-2. Således var Rilwan Hassan endnu engang inaktiv på grund af den belastningsskade i baglåret, han pådrog sig i det tidlige forår under en træningslejr i Dubai.

»Heldigvis går det så meget fremad, at der er begrundet håb om, at jeg kan være med i de tre sidste kampe i mesterskabsslutspillet,« siger Rilwan Hassan til BT.

Til gengæld kommer der til at gå længere tid end ventet inden den 26-årige nigerianer er udstyret med det danske pas, han i efterhånden flere år har ønsket sig.

»Desværre trækker min ansøgning ud. Hvad dette skyldes, har jeg svært ved at forstå,« siger Rilwan Hassan, der føler sig som dansker.

»Jeg har jo været i Danmark i 10 år, taler dansk og tjener mine egne penge. Så forhåbentlig går min ’sag’ snart går i orden,« siger han.

Rilwan Hassans agent, Klaus Granlund, ærgrer sig over, at myndighedernes godkendelse af hans statsborgerskabsansøgning trækker i langdrag.

»Det er synd for Rilwan. Ikke mindst fordi han kan opfylde alle betingelser. Men et eller andet er gået galt. For efter at have bestået ’danskerprøven’ første gang (i 2014, red.), fik han i efteråret pludselig at vide, at den ikke længere var gældende. Derfor skulle han gennemgå en ny prøve, som han også har bestået,« siger Klaus Granlund og tilføjer:

»Rilwan venter tålmodigt. Men går det efter planen, tror jeg, at hans ansøgning om dansk statsborgerskab bliver godkendt i efteråret. Lad mig understrege, at hverken Rilwan eller jeg ønsker lægge os ud med Integrationsministeriet, men faktum er, at han er blevet skubbet rundt i systemet. Jeg synes godt, at de ansvarlige i ministeriet kunne have orienteret ham noget bedre.«

Næste sommer udløber Rilwan Hassans kontrakt med FC Midtjylland.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at han gerne vil udfordre sig selv i en klub i en af de europæiske ligaer, men det er dog ikke sådan, at han kun går efter et udlandsforløb. Han stortrives i FCM, hvor de andre nigerianere betragter ham som en slags overhøvding. Det ved jeg, at både klubben og spillerne sætter stor pris på,« siger Klaus Granlund.

Trods problemerne med at få skiftet sit nigerianske pas ud med et dansk, ser Rilwan Hassan lyst på den nærmeste fremtid.

»FCM er inde i en meget interessant periode. Jeg håber virkelig, at vi vinder DM-guld. Men Brøndby er også stærke. Umiddelbart vurderet vil jeg mene, at vores mesterskabschancer er fifty-fifty,« siger Rilwan Hassan, der i 2010 fik sin debut i Superligaen, hvor han indtil videre har spillet 204 kampe.