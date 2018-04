En løgner, der ikke holder sit ord. Lyngbys cheftræner, Thomas Nørgaard, bliver udsat for usædvanlig hård kritik af den svenske agent, Michael Kallbäck, efter midtbanespilleren Mohammed Saeid endnu ikke har været nogen succes i den kongeblå trøje.

Sølle 168 minutter er det blevet til for spilleren, som Thomas Nørgaard ellers var yderst begejstret for, da det i vinter lykkedes at hente ham på en fri transfer fra MLS og klubben Colorado Rapids.

»Mohammed Saeid er en rigtig dygtig og meget spændende midtbanespiller. Han har været en profil i Allsvenskan og MLS, så da chancen opstod, slog vi til uden at tøve, for det er ikke en hylde, vi normalt kan hente spillere fra,« sagde Lyngby-træneren for få måneder siden.

Mohammed Saeid har bare langt fra været en profil, og det er hans agent ikke tilfreds med og giver skylden til cheftræner Thomas Nørgaard.

»Jeg er så træt af Thomas’ opførsel. Da han hentede Mo (øgenavn for Mohammed Saeid, red.) til Lyngby, var det som en klar nøglespiller. Han havde kæmpe tilbud fra Sverige, og vi var til møder med Hammarby og et par andre klubber, men Mo ville virkelig gerne til Danmark og spille her, fordi det er nem måde at komme videre til andre gode rækker, så vi tog mødet med Lyngby, og alt lød virkelig godt. Thomas gjorde alt for at overbevise os, og Mo accepterede en forringet løn i forhold til den, han kom fra,« siger Michael Kallbäck og tilføjer:

»Men manden (Thomas Nørgaard, red.) er skør. Jeg er aldrig blevet kørt så meget rundt med som af ham der. Det er helt ærligt. Han viste os en masse videoer om, hvordan han ville spille, og hvilken rolle Mo skulle have, og det har ikke engang været tæt på. Han lovede os, at Mo ville være en nøglefigur på hans hold.«

»Der sker så det, at klubben på grund af de finansielle problemer ikke kunne betale hans første løn, og det var Thomas, der overtalte os til at blive i klubben og lovede igen en stor rolle på holdet for Mo, så vi blev overbevist og skiftede ikke, selv om flere andre spillere som bekendt forlod klubben. Da klubben så blev reddet, var der en anden dansk klub, som ville have Mo, men der var det for sent, og Lyngby afviste at slippe ham. De har lovet ham en masse, og han har næsten ikke spillet, selv om han er topprofessionel i alt, hvad han laver. Selv om han bliver behandlet som en ungdomsspiller,« siger Michael Kallbäck og fortsætter sin kritik af Lyngby-træneren:

»I alle de år, jeg har været i branchen, har jeg aldrig hørt på så meget lort som fra denne træner. Han finder på undskyldninger og giver bestyrelsen skylden for en masse ting. Jeg ved ikke, hvordan de vil løse det her problem. Klubben har en stor chance for at rykke ned, og hvordan vil de så betale hans løn i 1.division? Som Thomas har ødelagt tingene for os, kan Mo bare blive og hive sine penge hjem de næste to år, men det er ikke i hans DNA. Han er professionel og vil spille.«

Lyngbys cheftræner, Thomas Nørgaard, har i et stykke tid fornemmet, at der ville komme kritik i medierne fra den svenske agent. Men det preller af på Lyngby-cheftræneren:

»Michael Kallbäck har før truet med at gå til pressen, og det gør han så nu. Fred være med det, man må jo sige, hvad man vil her i kongeriget. Men retorikken hverken klæder eller gavner Michael Kallbäck, og den gør i hvert fald ikke noget for at hjælpe spilleren i den her situation,« siger Thomas Nørgaard.

Hvad tænker du om at blive kaldt løgner i denne sag, og hvad har du haft lovet?

»Jeg forventede, at Mo ville blive en vigtig figur for vores hold, det gør man jo, når man i en lille klub som vores henter en udenlandsk spiller. Det var en spiller, vi havde forhåbninger til, men som ikke har spillet af forskellige årsager - blandt andet at han har været skadet af flere omgange. At vi var så seriøse, at vi viste video i vores forhandlingssnakke, tænker jeg er rimelig standard, det håber jeg da, at Kallbäck har oplevet før,« fortæller Thomas Nørgaard, der i foråret hidtil primært har gjort brug af Martin Ørnskov, Jesper Christjansen, Mathias Hebo og Herolind Shala på den centrale midtbane.

Hvorfor lod I ham ikke gå, da I fik muligheden?

»Fordi vi ikke måtte af juridiske årsager.«

»Overordnet set synes jeg ikke, der er så meget at sige til sagen her. Jeg synes, agentens meget modne retorik står for sig selv. Jeg respekterer Mo, og både han og jeg er træt af, at han sidder, hvor han sidder. Mere er der ikke at sige til det, men mere er der altså heller ikke i den sag. Der er tale om en spiller, der af forskellige årsager ikke får den spilletid, parterne havde forventet. Det plejer vi at løse i transfervinduet, ikke i BT,« slutter Thomas Nørgaard.