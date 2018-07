FC København kan være på vej til at miste en af deres forsvarsspillere. Der er tale om tjekkiske Michael Lüftner, hvis agent, Martin Hrdlička, bekræfter, at der er flere klubber, der vil have fingrene i hans spiller.

Det gælder blandt andet ukrainske Dynamo Kiev.

»Vi arbejder i øjeblikket på Michaels situation. Der er flere muligheder, men en af dem er Dynamo (Kiev). Men vi har ikke travlt. Vi ser, hvordan tingene udvikler sig,« siger Martin Hrdlička til det tjekkiske medie iSport.cz.

Udover den ukrainske storklub Dynamo Kiev, der har vundet 15 mesterskaber, er der angiveligt også tale om belgiske Gent eller engelske West Bromwich. 24-årige Michael Lüftner kom til FC København i sommeren 2017 og har spillet 50 kampe for klub.

FC Københavns Benjamin Verbič og Michael Lüftner efter Europa League-kampen mellem FC København og FC Zlin i Parken. Kampen endte 3-0 til FCK. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere FC Københavns Benjamin Verbič og Michael Lüftner efter Europa League-kampen mellem FC København og FC Zlin i Parken. Kampen endte 3-0 til FCK. Foto: Mads Claus Rasmussen

Modsat sidste sæson har Michael Lüftner efter sommerferien ikke været det foretrukne valg.

Svenske Sotirios Papagiannopoulos og slovakiske Denis Vavro har stået foran Lüftner og med Andres Bjelland på vej tilbage i form, begynder det at se svært ud for Lüftner at få spilletid i FC Københavns centrale forsvar.