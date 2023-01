Lyt til artiklen

Store internationale navne med flotte cv'er var i spil til det ledige trænersæde i Brøndby IF.

I kølvandet på nye ejere, højere målsætninger og større økonomi spillede jungletrommerne blandt andet den tidligere Premier League-træner David Wagner ind i billedet, og drømmene fik lov at spire på vestegnen.

Men i sidste ende faldt valget på klubbens tidligere assistenttræner Jesper Sørensen, der forlod klubben for godt et år siden for at blive U21-landstræner for Danmark.

Og ansættelsen af den tidligere assistent har fået flere fans til at kalde Brøndby-ledelsens valg for uambitiøst, men fodbolddirektør Carsten V. Jensen mener, at ansættelsesprocessen har været så grundig, at Brøndby har fundet den helt rette kandidat – stort navn eller ej.

I har fået nye ejere ind, nye ambitioner og nye penge, og der har været store navne i spil. Kan du forstå, at nogle ser det som uambitiøst at lande på den tidligere assistent?

»Jeg kan godt forstå det. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det uambitiøst, som er dit ord, men jeg kan godt forstå det med, at der er talt om store navne, og hvor de kommer fra.«

»For mig kunne det sagtens have været et stort navn, der var landet her. Men det handler om, hvilke kompetencer træneren har, hvor han er i sin karriere, hvad han ser i Brøndby, og hvad man har stået for tidligere,« svarer 'CV' på B.T.s spørgsmål og peger på én særlig ting, der var særdeles vigtig i processen.

»Det er hele pakken, man skal have med sig, og vi har haft et ønske om, at vedkommende skulle se Brøndby som sit store job. Frem for at man kom hertil og så det som ingenting i forhold til, hvad man er kommet fra – og sagde: 'I øvrigt skal jeg bede om det her og det her'.«

Jesper Sørensen har tidligere cheftræner-erfaring fra Silkeborg og FC Fredericia. Foto: Claus Bech Vis mere Jesper Sørensen har tidligere cheftræner-erfaring fra Silkeborg og FC Fredericia. Foto: Claus Bech

»Mange kandidater kunne tikke boksene af, men det er sjældent, at alting passer – og i sidste ende endte det med Jesper. Og ja, der har været navne fra store adresser og fine ligaer, men Jesper kom forrest.«

Fodbolddirektøren siger desuden, at et stort navn ikke er lig med, at Brøndby klarer sig godt.

Ifølge Brøndby-bossen var Jesper Sørensen i spil til Brøndby-jobbet fra starten, men på grund af klubbens kendskab til den tidligere assistent blev det ikke vurderet nødvendigt at tage indledende snakke med ham.

Derfor nåede Brøndby ikke at give Jesper Sørensen et opkald og indikationer på, at han var i spil på vestegnen, inden Jesper Sørensen i begyndelsen af december forlængede sin aftale med DBU.

Det skete til gengæld kort efter forlængelsen.

»Han kom ind på det rigtige tidspunkt i processen, for vi vidste alt om ham i forhold til de indledende snakke. Så blev det da en lille udfordring at tage en snak med DBU, men det løste sig,« siger 'CV' og fortæller, at han kontaktede DBU, før han henvendte sig til Jesper Sørensen, som ifølge 'CV' klarede sig bedst i et finalefelt på fire kandidater til Brøndby-jobbet.

Den 49-årige nyslåede Brøndby-træner har skrevet under på en kontrakt, som løber til 2025.

Og der er pres på fra start.

Han og Brøndby er nemlig nummer ti og jagter top-6 i de første fem runder af Superligaen, der begynder i midt-februar.