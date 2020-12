32-årige Jacob Neestrup skifter cheftrænerjobbet i Viborg ud med en assistenttræner-rolle under Jess Thorup i FCK.

Og årsagen skal blandt andet findes i familiære omstændigheder, lyder det fra hovedpersonen selv.

Neestrup har sammen med sin kone adopteret en pige i sommer, og derfor er det vigtigt for familien at vende hjem til København, hvor Neestrup startede trænerkarrieren.

Det fortæller han i pressemeddelelsen fra Viborg FF.

»Min private situation har ændret sig markant, da min kone og jeg har adopteret en pige i sommer. Det kræver et stort arbejde i forhold til at få skabt relationer til hele familien, og det er umuligt at få til at hænge sammen med at være cheftræner og bosiddende i Viborg,« siger han.



Derfor kom FCK-tilbuddet som en kærkommen mulighed, lyder det.

»Vi har givet det en ærlig chance det seneste halve år og har overvejet mange forskellige løsninger, men vi er nået til den endelige beslutning, at det bedste for os som familie er at flytte hjem til København, hvor vi er tæt på resten af vores familie, og vi derfor kan give vores pige de bedste betingelser for at skabe relationer på samme vilkår som alle andres børn,« siger han og tilføjer:



»Den private del er hovedårsagen, og sammen med den, så er der opstået en uventet, attraktiv mulighed for mig i FCK, som jeg har valgt at sige ja til.«



Neestrup har været i Viborg siden sommeren 2019, hvor han kom til fra netop FCK.

Han tiltræder i sin 'nye' klub fra 1. januar.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Jacob Neestrup.