AGF-træneren, David Nielsen, var tilfreds med sine spilleres indsats onsdag aften, da de spillede 1-1 med FC Nordsjælland på udebane i Farum.

AGF er sikre på medaljer, og det har gjort David Nielsen til en eftertragtet herre. Men han skal ingen vegne, som tingene ser ud lige nu.

»Vi har fuld fokus på det her, og jeg har en lang aftale med AGF. Jeg har fastlagt mig på at være her, og det er sådan, det er, lige nu.«

»Men vi ved, at tingene går hurtigt i fodbold, og vi ved aldrig præcist, hvad der sker. Jeg ved bare, at jeg er her lige nu, og fremtiden må vi se på, hvis der skulle dukke noget op.«

AGF og FC Nordsjælland spillede onsdag 1-1. Foto: Lars Møller Vis mere AGF og FC Nordsjælland spillede onsdag 1-1. Foto: Lars Møller

FC Nordsjælland kom foran 1-0 på et mål af Mads Døhr Thychosen, inden Casper Højer udlignede for AGF med et tørt spark langt inde i anden halvleg.

David Nielsen ville selvfølgelig gerne have haft tre point, men træneren var alligevel stolt af sine spillere efter kampen.

»Jeg synes, at spillerne giver alt, hvad de har i dag. Vi får et point, der kan blive vigtigt, og den reaktion, der kommer, efter vi kommer bagud, er jeg meget tilfreds med. Det var tydeligt at se, hvem der havde spillet i søndags, og hvem der havde spillet i fredags.«

»Om det bliver bronze eller sølv, må vi se. Men vi har presset det så langt, at det bliver afgjort i sidste spillerunde, og det er en kæmpe præstation af spillerne.«

Casper Højer scorer til 1-1 for AGF. Foto: Lars Møller Vis mere Casper Højer scorer til 1-1 for AGF. Foto: Lars Møller

AGF slutter sæsonen af med en hjemmekamp mod Brøndby. Onsdagens resultat betyder dog, at FC København har serven i kampen om sølvmedaljerne. Hvis hovedstadsklubben vinder deres to sidste kampe, løber de med andenpladsen.

David Nielsen understreger ligeledes, at han har nydt sæsonen, der er ved at gå på hæld, ligesom alle andre omkring AGF har.

»Det har selvfølgelig været fantastisk at være mig, men det, jeg er mest tilfreds med, er den udvikling, som truppen har været gennem. Det har været en fornøjelse at være en del af. Vi har spillet fodbold på topniveau, og det er det, jeg arbejder for hver eneste dag, så det er meget tilfredsstillende.«

AGF-angriberen Patrick Mortensen sagde efter kampen, at han ikke tror, at FC København gør rent bord i de sidste to kampe. Hans træner er dog ikke lige så sikker som topscoreren i klubben.

»Det ved jeg ikke. Jeg har i hvert fald ikke den samme krystalkugle, som Patrick åbenbart har. Vi skal sørge for at vinde vores kamp mod Brøndby på søndag, og så må vi se, hvad det rækker til.«

FC København spiller mod AaB torsdag aften, og hvis løverne henter tre point i Aalborg, rykker de forbi David Nielsens tropper i Superligaen.