Flere Superliga-klubber slikker sig om munden ved tanken om at kunne forstærke sig med Anders Dreyer eller Oliver Abildgaard.

Armene er i hvert fald åbne, hvis de to danske profiler i russiske Rubin Kazan forlader deres klub som følge af Ruslands invasion af Ukraine.

Det erfarer B.T.s podcast ‘Transfervinduet’, som kan fortælle, at klubber som AaB og FC Midtjylland – men også flere andre – holder øje med udviklingen for Dreyer og Abildgaard i det russiske. Se videoen herover.

FIFA har i denne uge indført en særbestemmelse, som giver udenlandske spillere i Rusland lov til at forlade deres klub og finde en anden midlertidig klub senest 11. marts. Her vil de kunne spille frem til 30. juni i år.

På et møde i Rubin Kazan, som bliver senest i morgen, får de to danske profiler en afklaring om, hvordan klubben stiller sig i den nye situation, som har sendt russisk fodbold ud i usikkerhed.

Derefter vil de have et bedre overblik over deres handlemuligheder i denne usikre situation.

Ifølge ‘Transfervinduet’-podcastens oplysninger er både Abildgaard og Dreyer meget tilfredse med at være i Rubin Kazan, hvor de begge nyder stor succes, og hvor krigens konsekvenser endnu ikke har vist sig for alvor.

Men det kan blive nødvendigt og vise sig at være den bedste løsning at finde andre græsgange i resten af foråret, nu, hvor krigen er brudt ud, og sanktioner regner ned over Rusland.

Mens Anders Dreyer, som kom til Rubin Kazan fra FC Midtjylland i sommer, blev matchvinder i klubbens seneste kamp i den russiske liga i mandags, så sidder Oliver Abildgaard ude med en skade for tiden.

Den tidligere AaB-spiller er dog på vej tilbage på banen og ventes at blive gjort til anfører i klubben, hvor han betragtes som en absolut bærende profil på midtbanen.