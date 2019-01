Det hører til sjældenhederne, at Superliga-spillere rejser med udenlandske klubber på træningslejr.

Men OBs Mathias Jørgensen er heller ikke som de fleste. Den 18-årige angriber er et af landets helt store offensive talenter, og den slags kan være vanskelige at holde både på H.C. Andersens fødeø og i eventyrdigterens hjemland.

Kort efter nytår rejste Mathias Jørgensen, der åbnede Superliga-sæsonen med at score i OBs to første kampe, derfor med den tyske traditionsklub Borussia Mönchengladbach på træningslejr i Spanien.

Missionen var klar. U19-landsholdsangriberen skulle vise sig frem overfor en stor, historisk og købestærk europæisk klub.

»Efter vi havde spillet i Herning, tog Jesper Hansen (OBs sportsdirektør, red.) mig til side på stadion og fortalte, at han havde fået en henvendelse fra Gladbach, der havde fulgt mig i rigtig lang tid og havde været rigtig professionelle omkring deres henvendelse til OB. Han sagde, de havde spurgt, om jeg kunne få lov at komme med de syv dage, de skulle på træningslejr i Spanien. Det havde Jesper givet dem lov til, efter en snak med Jakob (OB-træner Jakob Michelsen, red.) og bestyrelsen. Så det var egentlig op til mig. Jeg skulle lige vende det med mit bagland, men det tog ikke mange timer at overveje det, når jeg nu havde fået lov af klubben,« fortæller Mathias Jørgensen til B.T.

Nu er angriberen hjemme igen. Hjemme i Danmark og hjemme på Fyn, hvor han mandag igen påbegynder træningen i OB efter en uges træningslejr med en af de klubber, der var toppen af poppen, 'dengang far var dreng'.

»Det var en super-positiv oplevelse, og det var stort at være omkring så stor en klub og være med omkring de faciliteter og omgivelser, der er i så stor en klub. Så det var en rigtig spændende oplevelse,« fortæller Jørgensen.

Men hvad så nu? Ender 'prøvetræningen' også i en transfer? Det er slet ikke umuligt.

Ifølge B.T.s oplysninger er det nemlig langt fra utænkeligt, at Mathias Jørgensen gør Andreas Poulsen selskab i Gladbach, inden januar måneds transfervindue lukker om godt og vel to uger. OB er ikke afvisende overfor et salg, der potentielt kan indbringe et tocifret millionbeløb - og tyskerne kunne lide, hvad de så, da Jørgensen foldede sig ud i Spanien.

»Han er ikke en klassisk nummer ni, men han har andre kvaliteter, et stort potentiale, masser af fart og en god målnæse,« har Gladbachs sportsdirektør, Max Eberl, sagt til det tyske fanmedie Fohlen Hautnah.

Samme ord har Jørgensen selv hørt fra hestens egen mund.

»Det er de samme tilbagemeldinger, jeg har fået. Jeg har ikke fået så meget at vide igen, men det er ingen hemmelighed, at de roste mig meget for min indsats og min disciplin omkring det hele - og de synes, jeg er rigtig spændende. Så der var en meget positiv feedback,« forklarer han.

»Tiden må vise, hvad det ender med. Man har selvfølgelig altid en drøm om at komme til udlandet, men om det skal være nu og her, må tiden vise,« fortsætter den 18-årige angriber.

Har du en fornemmelse af, om det her kan ende i en transfer?

»Det har jeg ikke rigtig. Vi har egentlig mest bare snakket fodbold. Det andet lader jeg være op til Jesper, Jakob (Hansen og Michelsen, red.) og min agent. Men det bliver spændende at se, hvad der sker,« slutter Jørgensen.

Mathias Jørgensen blev i sommer udstyret med sin første professionelle kontrakt. Han blev i samme omgang rykket op i førsteholdstruppen i en alder af 17 år. Jørgensen, der kom til OB fra FC Nordsjælland som 16-årig, har i denne sæson fået spilletid i 13 Superliga-kampe for fynboerne med to scoringer til følge.