Du kan næsten ikke sige Bo Rygaard uden også at nævne fyringen af Ståle Solbakken.

Når Bo Rygaard siger farvel som bestyrelsesformand i Parken Sport & Entertainment til april, siger han også farvel til seks år som galionsfigur på det fodboldflagskib, der har været i høj sø siden fyringen af Ståle Solbakken.

Ja, endda et godt stykke tid op til også, hvor Solbakkens FCK havde problemer i Superligaen. Og det var Bo Rygaard, som endte med at blive manden, der skulle gennemføre den nok mest opsigtsvækkende fyring i dansk fodbold i nyere tid.

»Den resultatudvikling, vi havde i Superligaen sidste år, var ikke FC København værdigt. Der synes jeg, at det nye team er ved at være mere indarbejdet og gør nogle rigtige ting. Vi har set en større spillerglæde, og det er nogle af de ting, man er glad for. Men det var da en stor ting at skulle sige farvel til Ståle Solbakken, som har leveret fantastiske resultater. Man skal bare huske en ting her: Det er, at livet leves forlæns. Man lever ikke af meritterne bagud,« siger Bo Rygaard til B.T. og fortsætter:

Det skabte en masse unødvendig støj, som jeg slet ikke kunne se, at nogen kunne få noget glæde af. Ikke engang Ståle. Hvorfor smække med døren på den måde? Bo Rygaard

»Jeg ved ikke, hvor mange af jer journalister der var efter mig hele foråret sidste år for at spørge, om Ståle ikke skulle fyres. Jeg har bare stået last og brast sammen med det øvrige team, fordi vi hele tiden troede på, at vi kunne få vendt tingene. For det vil man jo gerne, fordi man både holder af de mennesker og har respekt for, at der er skabt resultater gennem årene.«

Bo Rygaard tog telefonen i oktober og trykkede på Ståle Solbakkens navn på skærmen. Han skulle overlevere beskeden om, at nordmanden skulle komme til København og fyres efter 12 et halvt år ad to omgange i den klub, som han siden kaldte sit livsstykke.

Det blev et usædvanligt telefonopkald, men månederne efter blev om muligt endnu mere specielle, da mange års ro i FC København pludselig blev udskiftet med stor polemik. Fyringen blev vendt og drejet i medierne, og efter halvanden måneds total tavshed gik Solbakken på skærmen i et stort interview med TV3+ og fortalte sin version.

Og det var hele bevågenheden, der gjorde Solbakken-fyringen speciel for den nu afgående bestyrelsesformand.

Lars Seier og Bo Rygaard. Foto: LINDA KASTRUP Vis mere Lars Seier og Bo Rygaard. Foto: LINDA KASTRUP

»Det usædvanlige ved den situation er, at det er så eksponeret, og at Ståle er den, som han er. Han vælger så at gå i pressen – og det er så hans eget private valg. Det sker sjældent. Det er også sjældent, at begge parter er 100 procent enige og synes, at det er en super god idé. For det meste er der en, der siger, at nu synes vi, at det skal være. Det var i det her tilfælde os, og derfor gik vi også ud med det samme og sagde, at 'ja, det er en fyring',« siger Rygaard og fortsætter:

»Men det er ikke det samme som, at vi ikke ønskede at passe på – og talte super pænt. Vi havde ikke nogen grund til noget andet. Derfor var det ærgerligt, at Ståle valgte at gå sådan i offensiven. Det er ikke noget, jeg har taget personligt, for jeg ved, at den måde, vi har håndteret det på, har været professionel og i orden.«

Ståle Solbakken skød også på dig. Var det noget, du tog dig af?

»Nej, det gjorde jeg ikke. Hvis jeg havde lavet nogle fejl, så tror jeg, at det havde ramt mig. Men da det ikke var det, der var tilfældet, ramte det mig ikke på den måde. Men jeg var ked af det på vegne af FC København, fordi jeg synes, at det skabte en masse unødvendig støj, som jeg slet ikke kunne se, at nogen kunne få noget glæde af. Ikke engang Ståle. Hvorfor smække med døren på den måde? Det kan jeg da ikke forstå,« siger Rygaard.

Foto: Anders Debel Hansen Vis mere Foto: Anders Debel Hansen

For fem måneder siden var Bo Rygaard og Ståle Solbakken de to mest iøjnefaldende mennesker i Parken og FC København. Den 19. april er ingen af dem der længere. Og mens de to gennem seks års tid arbejdede sammen, sluttede det altså ikke, som de nok begge havde håbet.

Ståle Solbakken har fortalt, hvordan han følte, at ledelsen 'pissede på alt', hvad han havde gjort for klubben, og talt ham og hele organisationen ned. Bo Rygaard ser anderledes på det.

»Hvis du går tilbage og kigger på vores pressemøder og alt, hvad der er sagt og gjort, så har vi været så respektfulde, og det manglede da også bare. Han har leveret fantastisk meget. Vi havde bare en udfordring, som vi var nødt til at få løst. Og det var en totalt enig bestyrelse – og sanktioneret også hos nogle hovedejere – som sagde, at det var det rigtige, og vi var nødt til at gøre det,« siger Ryggard.

Der var et meget omtalt telefonopkald. Kunne du have gjort noget anderledes end at have ringet til Ståle Solbakken og bedt ham komme til København?

»Vi kommenterer aldrig nogensinde på processer. Det er også noget mærkeligt noget at skulle sidde og diskutere. Har du nogensinde været ude for, at der er nogen, der er blevet afskediget i virksomheder, hvor man har brugt tid på at sidde og snakke om, hvordan det foregik? Der er vi tilbage til gensidig respekt. Gør man nogensinde det? Nej. Hvorfor? Fordi man passer på hinanden. Begge parter kan jo ikke være lige glade for beslutningen, og Ståle var ikke glad for, at det her blev en fyring. Det er åbenlyst. Men derfor passer man på hinanden alligevel.«

Når Bo Rygaard siger farvel, husker han tilbage på seks år, hvor opkøbet af hele Parken, opførelsen af Lalandia i Søndervig samt salget af FitnessDk står i øjnene uden for den fodboldbane, der fylder så meget i offentlighedens syn på Parken Sport & Entertainment.

På den bane tager Bo Rygaard også gode minder med, når han stopper som bestyrelsesformand og i stedet bliver rådgiver for firmaet.

»For det første er fodboldklubben generelt set gået godt igennem årene, og det er ikke bare Ståles bedrift alene. Vi andre har også skabt de finansielle rammer. Det skal vi bare lige huske. Jeg har været der og støttet op, og det var også derfor, jeg var ked af, at det ender med at blive sådan noget støj i æteren i efteråret. Men pyt nu med det. Fodbolddelen har jeg været rigtig glad for,« siger Bo Rygaard.

B.T. har været i kontakt med Ståle Solbakken, men han har ingen kommentarer til Bo Rygaards udtalelser eller stop som formand.