»Fra vugge til grav – går GF i arv.«

Sådan lyder den kendte AGF-slagsang, og for én fan må det siges at være meget præcist beskrevet.

Otto Møller Jensen fulgte AGF hele sit liv og var en flittig gæst på Ceres Park – både som fan og aktionær i AGF.

Sidste år døde aarhusianeren i en alder af 88, men han efterlod ikke AGF tomhændet. Han donerede nemlig størstedelen af sin arv, godt 600.000 kroner før afgifter, til klubben.

Og nu har AGF besluttet at ære Otto Møller Jensens gestus ved at stifte et legat i hans navn.

Legatet bliver et rejselegat, som hvert år skal gå til ungdomshold i AGF, der eksempelvis gerne vil ud til et internationalt stævne eller til ungdomstrænere, der ønsker at dygtiggøre sig med et ophold i udlandet.

»Otto Møller Jensens gestus viser, at AGF er meget mere end en fodboldklub – vi er et fællesskab, som Otto var en del af hele sit liv, og vi vil gerne udtrykke vores store respekt og taknemmelighed over, at han har valgt at betænke os med sin arv,« siger bestyrelsesformand i AGF A/S Lars Fournais.

Klubben har aldrig før oplevet så store donationer fra afdøde fans.

»Vi har før i AGF arvet mindre beløb fra klubmedlemmer eller fans. Men aldrig før i den her størrelsesorden, og det er en stor gestus fra Otto, at han har betænkt os med sin arv. Det er vi meget rørte, glade og taknemmelige for,« siger Jacob Nielsen, der er administrerende direktør i AGF.

Otto Møller Jensens legat vil blive uddelt første gang i foråret 2022. Efter nyheden om hans arv har andre AGF-fans været interesserede i at bidrage til legatet med støtte og donationer.

Det er dog ikke en mulighed med det samme, men AGF vil overveje det i fremtiden, oplyser de.