FC København skal nærmest gøre rent bord, hvis klubben på nogen måde skal kunne snuppe mesterskabet for næsen af FC Midtjylland.

Det siger Ståle Solbakken, efter hans hold søndag sled sig til en 2-1 sejr over Randers hjemme i Parken:

»Det vil nok kræve ni-ti sejre, før vi kan blande os i den kamp. Egentlig skal vi jo nok vinde alle kampene, hvis vi skal have en chance for at blive mestre.«

Med FC Midtjyllands 1-0-sejr i Nordsjælland søndag formår ulvene at holde fast i et solidt forspring på ni point ned til FCK, inden mesterskabsspillet begynder.

Foto: Liselotte Sabroe

Og med københavnernes anden halvleg mod Randers i baghovedet skal Ståles mandskab nok først og fremmest rette fokus mod sig selv, inden enhver snak om guldduel bliver aktuelt.

Det mener han i hvert fald selv.

»Der er langt op til FCM, og hvis vi heller ikke formår at vinde den her type kampe mod Randers, så er der bare heller ikke langt ned til AGF,« forklarer Ståle Solbakken.

Han ser dog tegn på, at hans hold har forbedret sig på denne side af coronakrisen:

Foto: Liselotte Sabroe

»Vi har været gode i store perioder i de seneste to kampe, men anden halvleg i dag er helt forfærdelig. Selv om vi spiller hurtigt til tider, bytter vi for meget rundt. Det var bestemt ikke perfekt.«

Søndagens 2-1-sejr kom i hus på mål af Mikkel Kaufmann og Jens Stage, og særligt førstenævnte har nordmanden set gode takter fra i de seneste to kampe.

»Kaufmanns præstation var god, men han skal stadig blive bedre til at bruge sin krop. Til tider ser han for lille ud,« forklarer Ståle Solbakken, der samtidig erkender, at der hviler et stort pres på Kaufmann og Daramys skuldre, nu hvor både Jonas Wind og Dame N'Doye er ude med skader:

»Det er et stort tryk at lægge på to så unge spillere, men det klarer vi.«

Foto: Liselotte Sabroe

Nordmanden forklarer afslutningsvis, at søndagens sejr gør, at FCK stadig bevarer håbet om en guldmedalje til sommer:

»Nu lever vi i hvert fald en uge til.«

FC København træder ind i mesterskabsspillet med 56 point efter 26 kampe. FC Midtjylland har skrabet 65 point sammen i samme antal kampe.

Randers slutter på syvendepladsen og ender dermed i den ene af nedrykningsspillets to grupper.