Med kun tre kampe igen kan aftenens kamp mellem FC København og AGF få en afgørende betydning for Superliga-sølvet.

Inden braget har københavnerne to point ned til de aarhusianske sølvbejlere, og i tilfælde af en sejr kan AGF dermed passere FCK i tabellen.

»AGF er en meget stor trussel. Nu er der en kamp, som måske afgør det hele. Så de er en meget stor trussel,« siger Ståle Solbakken.

Formkurven taler også klart til udeholdets fordel.

FCKs Dame N'Doye tæt på, men ingen mål denne gang i 3F Superligakampen AGF mod FC København på Ceres Park i Aarhus, søndag den 5. juli 2020. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup Vis mere FCKs Dame N'Doye tæt på, men ingen mål denne gang i 3F Superligakampen AGF mod FC København på Ceres Park i Aarhus, søndag den 5. juli 2020. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup

I de seneste seks kampe har AGF fået hele 12 point, mens det kun er blevet til fem af slagsen for Ståle Solbakkens tropper.

»De har et godt koncept, de spiller godt, direkte, de har en god fysik, de er rigtig gode på kontra og har nogle hurtige kanter. De har fået en god mentalitet ind i holdet, synes jeg, de fighter godt for hinanden,« forklarer træneren.

Det er ikke mere end to uger siden, at AGF slog FCK 1-0 på Ceres Park.

Nu kan søndagens opgør være med til at bestemme, hvilket af de to hold der får chancen i Europa League-kvalifikationen i den kommende sæson.

Er du overrasket over, at AGF ligger så få point fra jer med så få kampe tilbage?

»Jeg har jo ikke tænkt så meget på AGF. Vi havde jo selvfølgelig ønsket at have haft 10 point mere, end vi har. Vi har de point, som vi har,« siger Ståle Solbakken og gled en anelse uden om spørgsmålet.

Da AGF besejrede FCK for to uger siden, var det første gang i 11 år, at AGF slog københavnerne.