Uffe Bech scorede sit første mål som Brøndbyspiller, men det var en ringe trøst for offensivspilleren.

Hans klub tabte nemlig 3-2, efter at have været foran to gange mod FC Midtjylland. Brøndby er nu 13 point fra førstepladsen.

»Vi har kun et fokus, og det er at vinde næste kamp. Vi går ikke og snakker mesterskabschancer lige nu, vi snakker næste kamp. Jeg tror, vi alle har brug for en lang bustur hjemad nu med snuden nedad og få tænkt over, hvad der er sket og evalueret kampen i morgen,« siger han og tilføjer:

»Vi må ikke kigge på tabellen lige nu, for den ser ikke så godt ud.«

Uffe Bech (tv.) scorede sit første mål i Brøndby-trøjen søndag aften. Foto: Henning Bagger Vis mere Uffe Bech (tv.) scorede sit første mål i Brøndby-trøjen søndag aften. Foto: Henning Bagger

Uffe Bech scorede sit første mål for klubben efter få minutters spil efter et forsvarskoks i ud for den ene side af Midtjyllands felt. Han er glad for målet og mener, at holdene dominerede i en halvleg hver.

»Vi halter ikke ti kilometer efter dem, det er en tæt kamp,« siger han. Selv brændte han en kæmpe chance kort efter, at FC Midtjylland udlignede.

»Jeg havde fornemmelsen af, at jeg havde en bag mig. Jeg har ikke set den endnu, så jeg ved det ikke. Jeg havde fornemmelsen af, at jeg ikke havde tid til at vende mig om og få afsluttet ordentligt.«

Hvordan er det at være Brøndbyspiller lige nu?

»Det er selvfølgelig hårdt, ligegyldigt hvilket hold, du spiller på, hvis man ikke får de resultater, man gerne vil have. Det er lidt hårdere, når man har et større pres, og det har vi selvfølgelig. Det gør selvfølgelig ondt. Vi kan ikke gøre andet end at arbejde hårdt, og så er jeg sikker på, det nok skal vende.«

Står i bag Zorniger?

»Det gør vi selvfølgelig.«

Brøndby møder næste weekend FC København.