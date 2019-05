Besar Halimi blev Brøndbys helt store helt, da han med et tordenskud sendte Brøndby Stadion i den syvende himmel med sin scoring til 3-2 mod Randers FC.

Med målet og en sejr på 4-2 var han nemlig med til at sikre klubben europæisk deltagelse til næste sæson. Men selvom det bestemt faldt i god jord hos Halimi, så var han også ærlig om sin egen situation.

»Efter en svær sæson for mig, var det en rigtig god måde at slutte på. Jeg er glad for, at jeg kunne hjælpe klubben med at få sejren. Det var en vanvittig aften,« fortæller han.

Den kreative midtbanespiller har ikke været en af Martin Retovs foretrukne spillere, og derfor var skuffelsen over sæsonen ikke svær at se på Halimis ansigt. For på trods af den afgørende scoring, så har det været sparsomt med spilletid.

For at være ærlig følte jeg ikke velkommen her. Besar Halimi

Særligt pokalfinalen mod FC Midtjylland, hvor han blot fik et enkelt minut på banen, var en personlig nedtur for den lille kreatør.

»Selvfølgelig er jeg ikke glad for min egen situation. Jeg var rigtig skuffet, da jeg heller ikke fik chancen for at vise, hvad jeg kan i pokalfinalen. Og selvfølgelig er jeg lidt ked af det og lidt sur over, hvordan de har håndteret det de sidste par uger,« siger han og fortsætter:

»For at være ærlig følte jeg mig ikke velkommen her. Fra fansene altid, men fra trænerne følte jeg mig ikke velkommen. Men sæsonen er ovre nu, og det er okay. Vi kan ikke ændre noget nu, og jeg er taknemmelig for, hvad fansene og klubben giver mig. Nu ser jeg frem til næste sæson, hvor jeg vil gøre det meget bedre.«

Besar Halimi fik med den flotte scoring fredag aften scoret sit blot andet mål i sæsonen, efter han kom ind, da hjemmeholdet var bagud 2-0 til et veloplagt Randers-mandskab.

Men de blå-gule fik med en magisk halv time vendt det hele på hovedet, og det kunne de gøre på grund af fansene, forklarer Halimi.

»Det var svært at komme ind i kampen, da vi var bagud 2-0. Men på grund af hjælpen fra vores fans var vi i stand til gøre det. Uden dem havde vi uden tvivl ikke kunnet gøre det.«

Besar Halimi scorede sit blot andet mål i sæsonen, da han efter et indøvet hjørnespark kunne hamre bolden fladt i nettet til stillingen 3-2, inden kampen blev lukket og slukket med et selvmål fra Randers' Emil Riis.

Brøndby indløser med fredagens sejr sin europæiske billet i første kvalifikationsrunde til Europa League, som spilles 11. og 18 juli. Her er Brøndby seedet i lodtrækningen, der finder sted den 19. juni.