Fra at være yderst tæt på guldmedaljerne til et haltende efterår. Det er status i Brøndby.

»Jeg kan se hver dag, der bliver arbejdet enormt tæt af alle involverede. Det er meget ofte det, der er vejen frem. At man bliver ved at give fuld opmærksomhed og sit fulde fokus,« siger Brøndbys sportsdirektør Troels Bech til B.T. Sport.

For efter to år med stor succes er Brøndby med Alexander Zorniger i spidsen nu inde i en periode med modvind.

Blot fem sejre er det blevet til i de første 15 Superliga-kampe. Og syv nederlag. Ud af de blot seneste seks opgør, har klubben fra Vestegnen tabt de fire.

»Det er et lidt for langt øjebliksbillede til, vi bare kan sige, det er det, der sker. Det er et pænt stykke vej fra det, vi har sat os for, også i forhold til det, vi har set tegningen til. Med to gode og hurtigt fremadskridende sæsoner var vi godt klar over, der kunne komme et set-back, men det er nok lidt større lige nu, end nogen af os havde forventet,« siger Troels Bech.

De sidste fire måneder har budt på farvel til profiler som Christian Nørgaard, Teemu Pukki og Frederik Rønnow og goddag til nye spillere.

Spillet på banen har ikke været ligeså sprudlende som sidste sæson, og de blå-gule har lige nu 18 point for 15 kampe, hvilket lige nu rækker til en 8.plads i den bedste danske række.

»Vi er helt med på – og det så vi også med FCK sidste år – at når man skifter ud på centrale poster, kommer der lidt ratslør. Det har vi desværre også været udsat for. Vi vidste godt, der ville ske noget, men vi havde håbet på at kunne formindske den usikkerhed, der har været,« siger Troels Bech.

Inden sidste landsholdspause i starten af oktober vandt Brøndby over AaB.

Noget, der var en forløsning på Vestegnen ovenpå flere nederlag i træk. Siden fulgte en fin præstation mod OB, der blot kastede ét point af sig, og efterfølgende blev det til et nederlag til FC Midtjylland i en kamp, hvor Brøndby var godt med, førte to gange men alligevel stod tilbage som taber.

Og sidste weekend tabte de blå-gule så til ærkerivalerne efter et mål i overtiden.

Der skal rytmer og automatikker ind på holdet igen, påpeger Troels Bech, som havde forventet, tingene ville ændre sig, da der blev vinket farvel til markante spillere i sommer.

»Der er nogle af vores konkurrenter, der er bedre i stand til at lave mål ud fra enkeltmandsaktioner. Vi er i vores presspil dybt afhængige af, at alle agerer samtidig. Derfor var vi godt klar over, der skulle noget tilløbstid til for, at vi nåede samme ’samtidighed’ som tidligere sæsoner,« siger Troels Bech og fortsætter:

»Men der er ingen tvivl om, at nogle af de nye spillere, der isoleret er rigtig dygtige, ikke har haft den samme sikre platform at falde ind på. Og derfor er tingene blevet forsinket. Jeg vil dog også sige, jeg synes, det ser bedre ud – blandt andet spiller vi en rigtig god halvleg mod Midtjylland,« siger sportsdirektøren.

For der har været kampe, hvor det egentlig har set fornuftigt ud for Brøndby. Lige ved og næsten. Så er det de velkendte marginaler, der ’bare’ mangler?

»Jeg tror, det er virkeligheden omkring at være en stor og eksponeret klub. Ligeså meget som vi har kunnet mærke euforien og den enorme sammenhængskraft, der er kommet til udtryk de sidste to sæsoner, også med omgivelserne, ligeså meget forstærker det også bekymringen, når noget rammer ved siden af målet,« siger Troels Bech og fortsætter:

»Brøndby er en kæmpe centrifuge, hvor det går ’meget mere’ af den vej, det går. Går det godt, går det hurtigt godt, og det samme når det går dårligt. Det er den mekanisme, det er at være en stor klub,« forklarer Troels Bech, der videregiver nøglerne til sit kontor til Ebbe Sand fra det nye år.

Og der er ingen tvivl om, at de ønsker at få billedet vendt i Brøndby.

Derfor ser Troels Bech også fredagens opgør mod AGF som meget vigtigt. Efter det venter en ny landskampspause, og tre point på kontoen vil lune meget på Vestegnen.

»Det er indlysende, at det ville være rigtig brugbart. Vi har brug for at få vendt tingene på cykelstien og få lidt medvind. Der er ingen tvivl om, at en sejr der skal stå i 14 dage og endda lidt til vil give nogle renter. Det er en kamp, hvor vi sætter alt ind for at vinde,« siger Troels Bech.