Marvin Schwäbe, Anthony Jung, Lasse Vigen og Jesper Lindstrøm.

Det er de fire store profiler, som Brøndby har sagt farvel til, siden Niels Frederiksens mandskab vandt klubbens første mesterskab i 16 år tilbage i maj.

Men udrensningen stopper måske ikke her. Forsvarsstjernen Andreas Maxsø har nemlig været rygtet til udlandet i den seneste tid, og hovedpersonen vil da heller ikke afvise, at det kan ske.

»Jeg har det sådan, at hvis det hele matcher, er jeg åben for udlandet igen. Så er jeg klar til at tage afsted, hvis det kommer så langt,« sagde han således søndag aften, efter Brøndby havde spillet uafgjort i premierekampen i Superliga-sæsonen 2021/22 mod AGF. Kampen endte 1-1.

Brøndby har eksempelvis sagt farvel til Lasse Vigen, som du ser i baggrunden.

Du siger, det hele skal matche. Hvad mener du helt præcist med det?

»Det betyder, at der skal være en helt konkret plan for mig i den eventuelle klub. Og så skal jeg kunne mærke det. Altså have en god mavefornemmelse omkring det.«

Brøndby-kaptajnen har tidligere i sin karriere spillet for FC Nordsjælland herhjemme samt været en tur forbi eksempelvis Tyrkiet og Schweiz i udlandet.

Og selv om et nyt udlandseventyr trækker en smule i Andreas Maxsø, så tager han hele situationen meget afslappet. Han er nemlig tilfreds med, hvordan tingene ser ud.

»Der er mange ting, der skal passe sammen, før et skifte går igennem. Eller kan gå igennem. Og så synes jeg, at vi står i en meget lovende situation med Brøndby, hvor vi skal ud og spille mange europæiske kampe i løbet af de kommende måneder.«

Hvordan ser du jeres trup her, hvor I har mistet nogle store profiler fra sidste sæson?

»Jeg synes, at dem, som er kommet ind på deres pladser, har gjort det godt. Men det er da klart, at vi skal ud og gøre et eller andet. Men for at få et konkret svar må du hellere tale med CV (Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, red.). Det er ham, der står for den del,« lød det afsluttende fra Andreas Maxsø med et smil på læben.

