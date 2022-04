For fjerde kamp i træk var der point på kontoen for OB, der spillede 1-1 med Viborg påskesøndag.

Alligevel ærgrer det Jeppe Tverskov, der var OB-anfører i fraværet af Jens Jakob Thomasen.

Forsvarsstyrmanden var rykket op på midtbanen, hvorfra han fordelte boldene godt og selv kom frem til en scoring.

Men Tverskovs hovedstødsmål blev annulleret, fordi Issam Jebali spillede Jakob Breum i offsideposition, inden 18-årige Breum lagde bolden ind i panden på Tverskov.

»Det var et fair resultat, og kampen bølgede frem og tilbage især i anden halvleg,« lød det fra Jeppe Tverskov til TV3 Sport efter kampen.

»I forhold til den øverste plads kommer vi ikke tættere på det. Det var to trætte hold. Det er status quo nu.«

Inden kampen havde OB-cheftræner Andreas Alm kaldt Viborg for et bedre hold end OB, men det er Jeppe Tverskov ikke enig i.

»Jeg synes ikke, vi er et dårligere hold,« konstaterede Tverskov.

»Viborg har haft mere tur i den, og de har nok spillet bedre, men vi spiller op med dem i dag. Der er ikke så stor forskel. Vi spiller godt, så det er ærgerligt kun at stå med et point.«

Andreas Alm havde da også ændret mening efter 1-1-resultatet.

»I dag var det to hold, der var lige gode. Vi spiller en fornuftig kamp. Vi bestemmer lidt mere end Viborg, og det har vi ikke været vant til tidligere. Vi skaber muligheder til at vinde kampen,« sagde Alm til TV3 Sport.

»Vi var ikke gode nok, men det var Viborg heller ikke. Så det var helt lige.«

Med resultatet er OB 11 point foran Vejle under nedrykningsstregen, men det er ikke forspring nok til at få Andreas Alm til at sove roligt om natten.

»Vi behøver flere point for at være klar til Superligaen næste år. Vi har fokus på at blive i rækken. Vi er stadig i limbo.«

OB kom bagud allerede efter syv minutter, da Jay-Roy Grot bragte Viborg foran. Issam Jebali udlignede midt i anden halvleg.

Tuneseren mente, at uafgjort var et godt resultat efter en hård kamp.

»Viborg har et godt og atletisk hold, og ligaen er tæt. Vi gør det godt for tiden, og vi er okay tilfredse med et point. Sådan er fodbold,« sagde Jebali til TV3 Sport.

»Vi dominerede kampen og skabte mange chancer. Vi kunne have scoret på nogle dødbolde.«

»Vi er et hold, der behøver en god bane, og det her var en god bane. Vi må blive bedre og træne vores svagheder.«

»Alt er stadig muligt, intet er afgjort. Vi går efter syvendepladsen, så vi har stadig noget at spille for.«