FC Midtjyllands regerende danske fodboldmestre måtte nøjes med uafgjort i Superliga-udekampen mod Esbjerg.

Det ærgrede ikke mindst målmand Jesper Hansen.

»Jeg må erkende, at min fejl og fumlen med bolden til allersidst (i dommerens tillægstid, red.) kostede os sejren. For jeg skulle helt klart have taget mig bedre af det indlæg, Esbjerg laver. Men hvorvidt der var offside i anden omgang, ved jeg ikke,« sagde han med lavmælt stemmeføring til B.T.s udsendte og tilføjede:

»Sådan er det at være målmand. Det var en ærgerlig afslutning på kampen. Men bortset fra det synes jeg egentlig, at jeg gjorde det udmærket mellem stængerne.«

Det lignede ellers sejr til FC Midtjylland, da anfører Jakob Poulsen i 71. minut scorede til 2-1 direkte på hjørnespark.

Men var bolden over stregen, og begik Kian Hansen i situationen frispark mod Esbjerg-målmand Jeppe Højbjerg?

»Jeg har ikke selv helt styr på om den var inde eller ej, og hvad angår om der er frispark, har jeg ingen idé om,« sagde Jakob Poulsen.

Til gengæld var han totalt afklaret omkring FC Midtjyllands præstation.

Midtjyllands målmand Jesper Hansen og Esbjergs Mathias Kristensen. Foto: John Randeris Vis mere Midtjyllands målmand Jesper Hansen og Esbjergs Mathias Kristensen. Foto: John Randeris

»Det skuffer mig enormt, at vi dybt inde i tillægstiden mister sejren. Nu har vi mod Esbjerg i denne sæson mistet fire point på denne måde. De point kunne vi altså godt have brugt,« sagde Jakob Poulsen med et ansigtsudtryk, der signalerede dyb frustation.

Han erkendte, at FC Midtjyllands drøm om at forsvare DM-titlen ikke just er blevet bedre efter resultatet i Esbjerg.

»Det er selvfølgelig et ærgerligt pointtab, men vi må samtidig kigge indad og erkende, at indsatsen ikke var til mere end et point. Det er dog positivt, at vi stadig selv kan afgøre det, da vi jo stadig mangler at møde FC København i to kampe,« sagde Jakob Poulsen.

Humøret hos stopperen Erik Sviatcenko var også på nulpunktet.

Midtjyllands Erik Sviatchenko efter Esbjergs udligning til 2-2 ved Rodolph Austin til venstre. Foto: John Randeris Vis mere Midtjyllands Erik Sviatchenko efter Esbjergs udligning til 2-2 ved Rodolph Austin til venstre. Foto: John Randeris

»Det er alvorligt, at vi i de første to kampe i Superligaens mesterskabsslutspil kun har erobret to af seks point. Når det er sagt, er det skidt, at vi mod Esbjerg laver et par personlige fejl, der bliver udslagsgivende for resultatet. Jeg er dog positivist, og husker stadig, at vi i slutfasen i sidste sæson var fem point efter Brøndby. Alligevel blev vi danske mestre, så vi kæmper videre,« sagde Erik Sviatchenko, der havde denne forklaring på nedturen.

»Det skal ikke lyde som en undskyldning. Men vi spiller mange kampe i øjeblikket. Mod Esbjerg manglede vi energi,« sagde Erik Sviatchenko.

Efter kampen var det helt store diskussionsemne om der var offside, da Esbjerg-stopperen Rodolph Austin udlignede til 2-2.

»Jeg føler selv, at scoringen var okay, men måske viser tv-billederne noget andet. Under alle omstændigheder er jeg meget tilfreds med både min egen præstation og det uafgjorte resultat. Jeg synes, vi spillede bedre end FCM, og på den baggrund fortjente vi at få point ud af anstrengelserne,« sagde Rodolph Austin.

Mens FC Midtjylland i næste spillerunde duellerer mod OB på hjemmebane, skal Esbjerg en tur til Farum for at møde FC Nordsjælland.