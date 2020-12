Det blev en kort fornøjelse for Jonas Dal som cheftræner i Superliga-klubben AC Horsens.

Klubben har nemlig valgt at opsige samarbejdet med øjeblikkelig virkning. Det skriver Horsens på deres hjemmeside.

Direktøren i klubben, Kristian Nielsen, siger, at man havde håbet på mere fra Jonas Dal, og den lave pointhøst skyldes fyringen.

»Jonas Dal er en dygtig træner og en rigtig god fyr, og han har været arbejdsom og loyal overfor AC Horsens. Vi ved godt, at vi har været ramt af uheld i nogle af kampene, men vi må også konstatere, at vi ikke har opnået de resultater, vi havde forventet og håbet på, og derfor har vi valgt at opsige samarbejdet. Vi ønsker selvfølgelig Jonas held og lykke fremover.«

Jonas Dal har blot hentet seks point som Horsens-træner. Foto: Henning Bagger Vis mere Jonas Dal har blot hentet seks point som Horsens-træner. Foto: Henning Bagger

Horsens har under Jonas Dal blot hentet seks point i de første 11 Superliga-kampe. Alligevel er træneren ked af, at samarbejdet slutter nu.

»Jeg havde håbet på, at jeg kunne være en del af projektet over længere tid, og jeg er ærgerlig over, at jeg ikke længere kan være med til at påvirke det i dagligdagen. Jeg havde også håbet på, at tålmodigheden ville være større, end den har været, men når den ikke har været det, så er det en bestyrelses ret at trykke på knappen, når pointhøsten ikke har været stor nok,« siger han og fortsætter.

»AC Horsens er et fedt sted at være og hele spillertruppen og teamet omkring holdet har været loyale og har taget imod det, jeg er kommet med, og det vil jeg gerne takke dem for. Jeg har været glad for at møde de mennesker, jeg har mødt, og det er også en af årsagerne til, at jeg er træt af, at jeg ikke længere skal være en del af det. Jeg har været med til at skabe en kultur, hvor spillere, trænere og ledere har fået mulighed for at byde ind, og jeg er glad for, at vi har fået en større sammensmeltning mellem superligatruppen og Akademiet. Jeg ærgrer mig over, at jeg skal stoppe, men jeg accepterer det selvfølgelig, for bestyrelsen har truffet beslutningen ud fra det, de mener er bedst for klubben.«

Assistenttræner Mads S. Lyng overtager rollen som cheftræner indtil nytår.

Jonas Dal blev Horsens-træner inden 2020/2021-sæsonen, da Bo Henriksen stoppede. Han har tidligere stået i spidsen for blandt andet Hobro, Esbjerg og Fredericia.

I søndags tabte Horsens med 2-0 i Parken til FC København, og det blev altså Dals sidste opgave som cheftræner.