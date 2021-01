Jens Berthel Askou bliver manden, der skal overtage Horsens-tøjlerne efter Jon Dal.

Det bekræfter Superligaklubben mandag aften.

»Vi har været i gang med et grundigt forløb i forhold til at finde den helt rigtige profil som cheftræner, og vi har haft møder med Jens Berthel Askou hen over jul, hvilket har mundet ud i en aftale på halvandet år,« siger klubbens sports-og talentchef Niels Erik Søndergård i en pressemeddelelse.

»Han er en vindertype, ambitiøs og grundig, og han har en stor udlandskarriere på CV’et, hvor han blandt andet spillede i Tyrkiet og i den næstbedste række i England, og han har formået at overføre mange af de ting, han stod for som spiller til trænergerningen,« siger Søndergård og fremhæver desuden Jens Berthel Askous arbejde på Færøerne.

Her vandt han 'The Double' med sit hold, og der er store forventninger til Askou i Horsens-lejren.

Jens Berthel Askou har skrevet under på en kontrakt, der løber til sommeren 2022, og han ser frem til at komme i gang i klubben, der har som målsætning at overleve i Superligaen.

»Der er flere årsager til, at jeg har valgt at blive cheftræner i AC Horsens. For det første er jeg gennem vores samtaler, mit indtryk af klubben og det kendskab jeg havde i forvejen blevet bekræftet i, at værdisættet og måden at dyrke det på i dagligdagen har stor værdi for alle i og omkring klubben,« siger Askou og fortsætter:

»Det tiltaler mig meget, for jeg synes, det er spændende at arbejde med kulturer og værdier, og AC Horsens har ikke kun fine ord, der hænger på væggen. Klubben er opmærksom på, at mennesker er den vigtigste ressource i en fodboldklub, så værdierne kommer ind under huden på folk, og det er tillokkende for mig,« siger han.

Forårssæsonen i Superligaen bliver allerede sparket i gang om en måned.

I den første kamp skal Askou og Horsens en tur til Randers. Den kamp bliver spillet den 2. februar.