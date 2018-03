Sidste runde af Superligaens grundspil er afviklet. Der var spænding helt til sidste runde i forhold til hvem der ville tage de sidste to pladser i top seks, og hvem der skulle parres med hinanden i de to nedrykningspuljer.

Nu er det afgjort, og de 14 klubber er blevet fordelt i mesterskabsspillet og nedrykningsspillet.

I forhold til top seks var det på forhånd afgjort, at FC Nordsjælland og FC København ville slutte som henholdsvis nummer tre og fire. Det var også afgjort, at Brøndby IF og FC Midtjylland ville slutte som de to øverste, og her var eneste spænding hvilken af de to klubber, der ville vinde grundspillet og slutte som etter efter de første 26 runder.

Derimod var der stor spænding i forhold til, hvem der ville tage de sidste to pladser som nummer fem og seks, da hele fem klubber bejlede til dem: AaB, AC Horsens, Hobro, OB og SønderjyskE.

Mesterskabsspil 1. Brøndby IF, 60 point

2. FC Midtjylland, 60 point

3. FC Nordsjælland, 50 point

4. FC København, 44 point

5. AaB, 36 point

6. AC Horsens, 35 point

Mesterskabsspillet foregår således:

Holdene møder hinanden ude og hjemme.

Klubben der ligger nummer et efter de 10 kampe er dansk mester og skal spille Champions League-kvalifikation.

Nummer to skal spille kvalifikation til Europa League.

Nummer tre skal møde nummer syv fra nedrykningsspillet. Vinderen af den kamp skal spille Europa League-kvalifikation.

I bunden er klubberne også blevet inddelt i pulje 1 - der består af nummer 7, 10, 11, og 14 - og pulje to, der består af nummer 8, 9, 12 og 13.

Nedrykningsspil - Pulje 1 7. Hobro, 32 point

10. AGF, 29 point

11. Silkeborg, 28 point

14. FC Helsingør 20 point

Nedrykningsspil - Pulje 2 8. SønderjyskE, 31 point

9. OB, 31 point

12. Lyngby, 21 point

13. Randers FC, 20 point

Holdene møder hinanden ude og hjemme, og efterfølgende og herefter møder de to dårligst placerede hold fra hver pulje hinanden. Nummer tre fra pulje 1 møder nummer fire fra pulje 2.Nummer tre fra pulje 2 møder nummer fire fra pulje 1.

Taberne af disse to kampe mødes indbyrdes om 13. og 14. pladsen. Nummer 14 ryger direkte i 1. division.

Vinderne af de to kampe mødes indbyrdes om 11. og 12. pladsen. Nummer 12 møder nummer tre fra første division ude og hjemme, og nummer 13 møder nummer to fra første division - også ude og hjemme. De to samlede vindere af kampene skal spille i Superligaen næste sæson.

