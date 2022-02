Forberedelserne til Superligaens forårssæson er godt i gang for OB, der nærmer sig afslutningen på klubbens træningslejr i tyrkiske Belek.

Én, der ikke har været med resten af truppen sydpå, er den islandske midtbanefighter Aron Elís Thrándarson, der er blevet hjemme i Danmark for at komme sig over en operation for to uger siden.

»Den første uge var meget rolig, men nu er jeg startet med genoptræning og konditionstræning, så det går fint,« siger islændingen til OBs hjemmeside.

Ifølge Fyens Stiftstidende er midtbanespilleren blevet opereret for sportsbrok.

Derfor misser han med al sandsynlighed også OBs første forårskamp mod FC København i Parken 20. februar.

Til gengæld håber han at være med mod FC Midtjylland allerede ugen efter. Eller allersenest mod Sønderjyske 6. marts.

»Lægen siger, at jeg kan træne på græs fire uger efter operationsdagen, så vi må bare se. Jeg håber i hvert fald, at jeg kan træne med holdet før, så jeg kan være kampklar fire uger efter operationen. Jeg arbejder stenhårdt for at komme tilbage,« fortsætter islændingen.

Med sit fighterhjerte og hårde arbejde på midtbanen har Thrándarson været en af OBs bedste spillere i det forgangne efterår.

Ja, faktisk har han været dén bedste spiller i klubben. I hvert fald er han blevet kåret til årets spiller i OB af tidligere OB-spillere.

»Jeg er superstolt over at få den titel. Da jeg kom her i klubben, spillede jeg ikke så meget, og jeg kæmpede for at få en fast plads på holdet. Det er derfor dejligt at blive æret for at have arbejdet hårdt og udviklet mig som spiller. Det er jeg superstolt over,« siger Aron Elís Thrándarson.

Den gode form blev også belønnet med flere landskampe for Island i efteråret.

Han er dog ikke den eneste OB-spiller, der er blevet kåret på træningslejren. Den unge målmand Hans Christian Bernat, der har taget steppet op som førstemålmand i klubben, er blevet kåret som årets fund i klubben.

Thrándarson er heller ikke den eneste, der døjer med skader. Profilen Mads Frøkjær måtte rejse tidligt hjem fra Tyrkiet på grund af lyskeproblemer, mens Tarik Ibrahimagic udgik undervejs mod Torpedo Kutaisi i seneste træningskamp.

OB spiller den sidste træningskamp lørdag mod ukrainske Zorya Luhansk.