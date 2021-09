Ude godt, hjemme bedst. Men Aalborg Freja får ikke lov at være herre i eget hus, når Brøndby kommer forbi serie 1-klubben i pokalturneringen.

Det er netop bekræftet at sensationsklubben, der har banket sig længere end FCK i pokalen. Men de snydes stadig for hjemmebane mod Brøndby.

Kampen skal spilles på Aalborg Stadion, få meter fra Frejas normale hjemmebane i Aalborgs Vestby – og det kan ende med at koste klubben penge.

Aalborg Stadion er normal hjemmebane for AaBs Superligamandskab, men selve stadionet ejes af kommunen, som Freja har lejet sig ind hos.

Målmand Simon Gasberg(tv) får en travl aften på Frejaparken i Aalborgs Vestby onsdag. En redning - eller drop - kan potentielt være 100.000 kr. værd. Privatfoto

B.T. har talt med Aalborg Frejas træner, Mark Hellerup Knudsen om udsigterne til en pokalkamp med udebane for begge hold.

Han er »stolt« over kampen bliver indenfor den aalborgensiske bygrænse:

»Det bliver jo nok vores sidste pokalkamp i år, så at få lov til at fejre den her kæmpe præstation med hele Aalborg er stort. Mange af spillerne har drømt om at stå på Aalborg Stadion, godt nok i en rød og hvid stribet trøje, men det er bare et bevis på hvad fodbold kan, de her drenge få opfyldt en drengedrøm,« siger Mark Hellerup Knudsen.

B.T.s klummeskribent Morten Bruun har tidligere kaldt pokalkampen for en »festdag for lokalområdet,« og den mulighed eksisterer fortsat. Men det kan blive en dyr fest.

Det bliver Aalborg Stadion, der skal agere hjemmebane for Aalborg Freja, når serie 1-klubben møder Brøndby i pokalturneringens 1/8-finale. Men eventyret kan ende med at koste dem penge. Foto: Henning Bagger

Pølse- og ølsalget ryger nemlig ikke i Frejanernes klubkasse, ligesom det ikke bliver uden omkostninger for Aalborg Freja at leje sig ind på Aalborg Stadion.

I Facebook-gruppen Vestbyens Venner skriver byrådsmedlem og konstitueret rådmand, Per Clausen (EL), at han har stor respekt for Aalborg Frejas oprindelige ønske om at spille kampen mod Brøndby i Frejaparken.

Derfor håber han ikke, at flytningen skaber store omkostninger for holdet:

»Og jeg går ud fra, at Aalborg Kommune bakker op bag dette med praktisk hjælp. Skulle det ikke kunne lade sig gøre, håber jeg, at Aalborg Kommune stiller Aalborg Stadion til rådighed for Aalborg Freja – og også her hjælper med den praktiske afvikling af kampen,« skriver han.

Aalborg Freja i vild jubel efter pokalsuccesen onsdag aften. Foto: Aalborg Freja

Det var ellers en fare for, at kampen skulle spilles i Brøndby. Noget, som Morten Bruun også var skeptisk over for.

»Der ryger noget magi, når man flytter kampen til et andet stadion.«

Ottendedelsfinalebraget mod Brøndby spilles enten 26., 27. eller 28. oktober.

B.T. Aalborg forsøger at få en kommentar fra Aalborg Kommune på prisen for leje af Aalborg Stadion.