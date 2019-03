Det regnede og blæste ved træningen mandag. Og aftenen før startede Pioros Sotiriou igen på bænken, da FC København vandt 2-0 over Vejle.

Ondt værre for Pioros Sotiriou måtte han humpe fra banen, et godt stykke tid før dagens arbejde på træningsanlægget skulle have været overstået.

Det lød på 'noget med baglåret', overhørte B.T.s reporter, som var til stede under mandagens træningen og så angriberen gå mod omklædningsrummet, mens han tog sig til baglåret.

Pioros Sotiriou har set sig selv glide længere og længere fra en startplads, hvor unge Jonas Wind ser ud til at blive foretrukket frem for cyprioten.

FC Københavns Pieros Sotiriou har haft svært ved at for alvor ramme sit topniveau i FC København Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere FC Københavns Pieros Sotiriou har haft svært ved at for alvor ramme sit topniveau i FC København Foto: Mads Claus Rasmussen

I de sidste tre kampe har Pioros Sotiriou således kun spillet 70 minutter ud af 270 mulige, mens Wind er startet inde i angrebet sammen med N'Doye.

Derudover har han været del af en batalje, hvor han blev sur over, at han ikke måtte sparke straffespark, selvom taktikken lød, at det var Robert Skovs opgave.

Den cypriotiske angriber blev købt af FC København i sommeren 2017, men er aldrig for alvor slået igennem.

Han kæmper mod angribere som førnævnte Jonas Wind og Dame N'Doye, mens Viktor Fischer også til tider bliver brugt på samme plads i angrebet.

FC København spiller næste kamp 10. marts mod FC Nordsjælland på udebane.

Hvad omfanget af Pioros Sotiriou skade er, er uvist.