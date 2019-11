AaB har fostret en nu 'bomber'. Navnet er Mikkel Kaufmann.

Da nordjyderne i fredag aftens Superliga-kamp spillede 3-3 mod Randers FC, scorede den 18-årige angriber to mål og står i indeværende sæson dermed noteret for syv fuldtræffere.

Ikke desto mindre hang han en smule med hovedet, da B.T. fangede ham til en snak efter kampen.

»Man kan ikke været andet end en lille smule skuffet. Vi sidder jo totalt på spillet i anden halvleg, og har en kæmpechance til allersidst,« sagde Mikkel Kaufmann.

AaB's Mikkel Kaufmann, liggende, i duel med Randers FC's Vito Hammershøy-Mistrati. Foto: Henning Bagger Vis mere AaB's Mikkel Kaufmann, liggende, i duel med Randers FC's Vito Hammershøy-Mistrati. Foto: Henning Bagger

Han er i næste uge udtaget til det danske U19-landsholds kampe mod Finland, Færøerne og Frankrig. Men eftersom han mod Randers FC udgik med en hofteskade, må hans deltagelse betragtes som værende i fare.

»Nu må vi se. Jeg skal møde op i lejren søndag, men forinden er det nok bedst, at jeg lige får tjekket skadens omfang. Forhåbentlig er det bare et slag, der er årsag til, at det lige nu gør ondt,« sagde Mikkel Kaufmann.

Han blev rost til skyerne af AaB's cheftræner Jacob Friis.

»Mikkel er en dygtig spiller, og han kan blive meget bedre end han er i dag. Han er helt sikkert på rette vej. Som jeg ser det, har han på sigt potentiale til at blive en AaB-profil,« sagde Jacob Friis.

Magnus Christensen i aktion for AaB i fredag aftens uafgjorte Superliga-kamp mod Randers FC. Foto: Bo Amstrup Vis mere Magnus Christensen i aktion for AaB i fredag aftens uafgjorte Superliga-kamp mod Randers FC. Foto: Bo Amstrup

Overordnet set var han dog langt fra tilfreds med sit holds samlede præstation.

»Der var nogle ting, der ikke blev tilstrækkeligt godt udført. Når man lukker tre mål ind, er der noget, der ikke stemmer. I det hele taget synes jeg, at det var en kamp, der var fyldt med alt for mange tekniske fejl,« sagde Jacob Friis.

AaB kom foran 1-0 allerede efter halvandet minuts spil, da Lucas Andersen smart spillede Mikkel Kaufmann fri til scoring.

Men Randers FC kom stærkt igen, og førte på scoringer af Vito Hammershøy-Mistrati samt Mathias Nielsen 2-1 ved pausen.

AaB's cheftræner Jacob Friis i Superligakampen mellem Randers FC og AaB. Foto: Bo Amstrup Vis mere AaB's cheftræner Jacob Friis i Superligakampen mellem Randers FC og AaB. Foto: Bo Amstrup

Efter pausen tog AaB teten, og fik udlignet til 2-2 på et hovedstød af Magnus Christensen.

Det lod hjemmeholdet sig dog ikke frustrere af, og i det 68. minut scorede Al-Hadji Kamara til 3-2. Føringen holdt imidlertid kun fem minutter, hvorefter Mikkel Kaufmann blev noteret for kampens målet til slutresultatet 3-3.

»Til allersidst har vi muligheden for at score til 4-3. Desværre lykkedes det ikke. Men det ville naturligvis have været fantastisk,« sagde Jacob Friis.

Efter hans datter for et par uger siden fik konstateret leukæmi, har han kun sporadisk deltaget i AaB's træninger. Til gengæld har han kun stået over i en enkelt kamp.

»Jeg er ikke 'ugens gæst', der dukker op engang imellem. Ganske vist har jeg for en periode bosat mig i Aarhus for at kunne være tæt på min syge datter. Men vi er i AaB omkring træninger og kampe ved at være tilbage i normal procedure,« sagde Jacob Friis.