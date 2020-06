»Prøv at fordele 500 tilskuere i Brøndby, i Parken eller på Ceres Park i Aarhus,« siger Claus Thomsen om et tankeeksperiment, der muligvis lige straks bliver til virkelighed.

Regeringen nævner nemlig fredag i et udspil, der dog skal forhandles, at man kan åbne for 500 tilskuere på danske stadions fra 8. juni. Men som direktøren for Divisionsforeningens udmelding antyder, giver det ikke mening for de danske klubber.

»Det er dejligt, at vi får mulighed for at demonstrere, at vi forsvarligt kan bringe tilskuere på stadion. Men hvis vi skal have vores fans og partnere med over i næste sæson, skal vi over i en helt anden kapacitet. I næste sæson skal vi rigtig gerne op i fuld kapacitet. Ellers er de ikke med af helt åbenlyse årsager. Det er relationer og forhold, som vil tage årevis at bygge op igen,« siger Claus Thomsen.

Kort efter udmeldingen reagerede FC København ved at sige, at man sætter pris på, at man mener at kunne gebnåbne stadions. Men samtidig forklarede man, at antallet bør hæves hurtigt. Som du kan se på tegningen nedenunder, har FC København mere end 75 sæder per gæst, hvis der 'kun' må lukkes 500 ind på arenaen.

»Med 500 gæster har vi mere end 75 sæder per gæst,« siger Lars Bo Jeppesen, der er direktør for FC København.

»Kommer vi ikke op i en meget høj kapacitet, efterlader vi fans og partnere, der har været fantastisk loyale i denne her periode. Men 500 tilskuere er ikke noget, der øger indtægterne for nogen Superliga-klub. For nogle vil det være en fin gestus at lukke 500 ind til at begynde med, men det vil lynhurtigt handle mere om dem, der ikke må komme ind, end dem der rent faktisk får lov,« siger Claus Thomsen.

Det handler kort og godt om, at Superligaklubberne har mere end 500 sponsorer og sæsonkortholdere tilsammen. Hvem vælger man så at lukke ind, når der ikke er plads til alle?

»For nogen klubber vil det være et problem. Er det sponsorer eller fans, man skal lukke ind? Er det sponsorer, fordi de betaler en helt masse, eller er det fans, der er klubbernes base. Hvem er vigtigst? De, der ikke kommer til at være prioriteret, vil mærke det. Når man har haft de 500 første ind, vil man støde ind i nogle meget alvorlige dilemmaer,« mener Claus Thomsen.

»Når jeg taler med fans siger de, at de selvfølgelig godt kan forstå det. Men hvis de ikke får lov at komme ind på stadion, så vil de blive rigtig ærgerlige over det. Selvom de godt ved, at det nærmest er som at vinde i lotto, hvis man er en af de 500, der kommer ind. Derfor er det afgørende, at man skal op i en meget betydelig del af den samlede kapacitet for alle klubber, hvis ikke det skal være et stort problem.«

Direktøren for Divisionsforeningen stiler efter, at Superliga-klubberne får fuld kapacitet i den kommende sæson, der efter alt at dømme sparkes i gang til september.

»Ellers kan klubber komme til at lide varig økonomisk skade,« varsler Claus Thomsen.