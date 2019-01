Lucas Andersen er på leje i AaB i denne sæson, og nordjyderne er så glade for Grasshoppers-spilleren, at de vil forsøge at købe ham fri af den schweiziske klub.

I en alder af bare 16 år fik Lucas Andersen Superliga-debut for AaB, og ikke meget mere end at år senere skiftede han de trygge rammer i Nordjylland ud med den hollandske storklub Ajax, der så et stort lys i danskeren.

Siden da har Andersen været på leje i flere hollandske klubber, hvorefter han skiftede til schweiziske Grasshoppers. I indeværende sæson er han udlejet til AaB, der er så tilfredse med den offensive spillers præstationer, at de ønsker at tilknytte ham permanent efter lejekontraktens udløb til sommer.

»Jeg har aftalt med Lucas, at vi skal tales ved i løbet af januar. Så må vi se, om vi kan finde en løsning, men det håber jeg meget, at vi kan,« udtaler AaB's sportsdirektør Allan Gaarde til Nordjyske.

Hør seneste episode af B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, du også kan høre den på vores helt nye app HER

Aalborgenserne skulle have en købsoption indskrevet i lejekontrakten med Andersen og Grasshoppers, og skulle klubben ønske at indfri den, kræver det blot, at de kan blive enige med hovedpersonen selv om de personlige vilkår.

AaB-spilleren scorede fire mål i sine 12 optrædener for klubben i efteråret.