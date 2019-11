Jacob Friis vendte efter et par ugers orlov i forbindelse med sin treårige datters leukæmisygdom tilbage i rollen som cheftræner, da AaB søndag eftermiddag tabte Superliga-hjemmekampen mod FC Midtjylland 0-1.

»På trods af resultatet var det rigtig dejligt at være tilbage blandt mine venner,« sagde Jacob Friis med lavmælt stemmeføring efter den hårdt spillede kamp.

Samtidig lagde han ikke skjul på, at han havde det fint med at få afledt tankerne de par timer, kampen varede.

»Det er noget andet end kemo, sondemad og hvad der ellers hører til den tur, vi skal igennem,« lød Jacob Friis' barske kommentar.

AaB's cheftræner Jacob Friis får et trøstende kram af FC Midtjyllands cheftræner Brian Priske. Foto: Henning Bagger

Før kampen var der ingen i AaB-lejren, der havde regnet med, at man ville komme til at se Jacob Friis.

»Da han lige pludselig dukkede op i omklædningsrummet inden opvarmningen alligevel, blev vi godt nok overraskede. Men det var rart, at se ham igen. At han allerede nu er tilbage, viser bare hvor utroligt godt fællesskab vi har i klubben,« sagde AaB-anfører Lucas Andersen.

Sådan forklarede Jacob Friis sin disposition:

»Jeg har talt med familien om, hvordan vi gør hinanden stærkest. Det kommende stykke tid vil enten jeg eller min kone hele tiden være omkring vores datter. Men imellem skal man have noget luft. Den kan man få på mange måder. Min ilt er AaB.«

AaB's cheftræner Jacob Friis efter nederlaget mod FC Midtjylland. Foto: Henning Bagger

Ifølge Jacob Friis er det planen, at han fremover vil deltage i den daglige træning i det omfang, dette er muligt, og at han er på sidelinjen ved kampene.

»Der har fra klubben været en kæmpe støtte. I mit liv er der to ting: Min familie og AaB. Det betyder meget for mig at være tilbage og møde alle de mennesker, jeg sætter stor pris på og som har støttet min familie og mig det seneste stykke tid,« sagde Jacob Friis og tilføjede:

»Lille Luna er i øjeblikket på sygehuset i Skejby og har det efter omstændighederne fint. Min familie og jeg har derfor en periode besluttet os for at flytte til Aarhus. Trygfonden har nogle familiehuse, som vi kommer til at bo.«

Blandt AaB's fans er der de seneste par uger samlet 100.000 kroner ind til Børnecancer-fonden.

AaB's cheftræner Jacob Friis i aktion på sidelinien i søndag eftermiddags Superliga-kamp mod FC Midtjylland. Foto: Henning Bagger

»Det er et flot initiativ. Jeg har ringet til ham, der har stået for indsamlingen, og har sagt, hvor meget det betyder,« sagde Jacob Friis.

Han havde det også fint med, at FCM-supporterne inden kampen sendte ham en varm bannerhilsen med denne påskrift: »De bedste tanker til familien Friis«.

»Jeg kan kun sige et kæmpe tak. Det er fantastisk, at man på den måde kan tilsidesætte fodbolden og stå sammen om noget, der desværre rammer masser af mennesker,« sagde Jacob Friis.

FC Midtjyllands træner Brian Priske lagde ikke skjul på, at også han er mentalt påvirket af den situation, som Jacob Friis er havnet i.

FC Midtjyllands cheftræner Brian Priske, til venstre, hilser på AaB's cheftræner Jacob Friis før søndagens Superliga-kamp i Aalborg. Foto: Henning Bagger

»Jeg føler i den grad med Jacob og hans familie. Det var godt at se ham ved en fodboldkamp igen. Han er en god kollega og meget vellidt,« sagde Brian Priske, der havde det fint med sejren over AaB.

»Jeg synes, vi spiller en god kamp, og vinder på en tidlig scoring af Frank Onyeka. Men mod AaB må vi 'krige' den lidt mere hjem end vi gerne vil. Nogle af forklaringerne kan være, at vi står med et ungt hold, hvor der er talenter, der skal spilles ind efter vi de seneste måneder har sagt farvel til Paul Onuachu, Jakob Poulsen og Gustav Wikheim,« løb Brian Priskes slutreplik.